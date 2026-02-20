Разведывательное управление Минобороны США сообщило, что помощь Украине в 2025–2026 годах сократилась в 44 раза по сравнению с 2022–2024 годами. Информация опубликована в докладе, который был подготовлен для Конгресса совместно с аппаратами генеральных инспекторов Пентагона, Госдепартамента и Агентства по международному развитию США, сообщил ТАСС .

В документе рассмотрели действия США по поддержке Украины с июля по декабрь 2025 года и операцию Atlantic Resolve. Она направлена на усиление восточного фланга НАТО и увеличение военного присутствия Соединенных Штатов в Европе.

С 2022 по 2024 годы на военные и финансовые программы помощи Украине было выделено 183,58 миллиарда долларов. Последний крупный пакет в 60,78 миллиарда долларов Конгресс США одобрил в апреле 2024 года. После этого финансирование поступало в «относительно скромных размерах», отметили авторы доклада.

В 2025 году объем помощи составил 3,92 миллиарда долларов, а на 2026 финансовый год, который завершится 30 сентября, предусмотрено лишь 220 миллионов долларов.

Как отметили аналитики Кильского института мировой экономики, поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов в 2025 году сократилась на 99%. Европа стала главным донором киевского режима. Но даже Германия исчерпала свои запасы вооружений, пригодных для передачи Украине, отметил немецкий министр обороны Борис Писториус.