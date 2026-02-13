Военный эксперт Самойлов расценил последнее заявление Писториуса как признак ослабления поддержки Украины
Немецкий министр обороны Борис Писториус признал, что Вооруженные силы Германии исчерпали свои запасы вооружений, пригодных для передачи Украине. Подобное заявление вызвало широкую дискуссию в политическом сообществе и средствах массовой информации, написала Общественная Служба Новостей.
Писториус отметил, что ситуация сложилась в результате длительного периода поставок вооружений на территорию Украины, осуществляемого Германией и другими членами НАТО. Недостаточное финансирование и отсутствие полноценной программы перевооружения привели к истощению резервов.
Военный эксперт Алексей Самойлов расценил данное заявление как признак ослабления поддержки Украины со стороны Германии, в то время как другие интерпретируют его как политический маневр, направленный на снижение давления со стороны украинской стороны и общественности.
Украина остро нуждается в дополнительном оборудовании и системах вооружений для защиты своих рубежей и обеспечения безопасности населения. Немецкое правительство продолжает оценивать ситуацию и рассматривает возможность пополнения запасов вооружения за счет закупок у зарубежных производителей.