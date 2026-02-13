Немецкий министр обороны Борис Писториус признал, что Вооруженные силы Германии исчерпали свои запасы вооружений, пригодных для передачи Украине. Подобное заявление вызвало широкую дискуссию в политическом сообществе и средствах массовой информации, написала Общественная Служба Новостей .

Писториус отметил, что ситуация сложилась в результате длительного периода поставок вооружений на территорию Украины, осуществляемого Германией и другими членами НАТО. Недостаточное финансирование и отсутствие полноценной программы перевооружения привели к истощению резервов.

Военный эксперт Алексей Самойлов расценил данное заявление как признак ослабления поддержки Украины со стороны Германии, в то время как другие интерпретируют его как политический маневр, направленный на снижение давления со стороны украинской стороны и общественности.

Украина остро нуждается в дополнительном оборудовании и системах вооружений для защиты своих рубежей и обеспечения безопасности населения. Немецкое правительство продолжает оценивать ситуацию и рассматривает возможность пополнения запасов вооружения за счет закупок у зарубежных производителей.