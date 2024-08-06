Сегодня 02:37 «Сказочные чудеса». За отставкой премьера Бангладеш Шейх Хасины разглядели руку Запада Политолог Лиманов: Россия может многое потерять из-за ухода Шейх Хасины 0 0 0 Фото: Sazzad Hossain/Keystone Press Agency / Global Look Press Мир

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Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина 5 августа ушла в отставку и покинула страну. В республике в результате военного переворота сформировали временное правительство. Что произошло в Бангладеш и как это отразится на совместных с Россией проектах — в материале 360.ru.

Бангладеш расположена в Южной Азии, эта страна считается одной из самых густонаселенных в мире. Независимость от Пакистана получила в 1971 году в результате войны, которую возглавляла партия «Авами Лига», ее лидером с 1981 года является Шейх Хасина. В последний раз она вступила в должность в январе 2024 года, ее партия получила абсолютное большинство голосов на выборах. Оппозиция бойкотировала голосование. В стране за власть борются две основные партии: партия Шейх Хасины «Авами Лига» и Националистическая партия Бангладеш, костяк которой состоит из военных. Ситуация в стране обострилась в начале июля, триггером послужило решение суда о восстановлении системы квот, отмененной в 2018 году — для членов семей ветеранов войны за независимость квотируются 30% рабочих мест в госорганах. Молодежь выступила против такого решения, начались массовые протесты. В беспорядках 15 июля погибли около 200 протестующих, более девяти тысяч оказались под арестом. «Отдельные касты и другие студенты были категорически недовольны с действующим положением вещей, учитывая социально-экономическую обстановку в стране и достаточно длительное нахождение действующей премьер-министра и ее когорты у власти», — пояснил ситуацию в беседе с 360.ru эксперт КГ «Полилог» и политконсультант Руслан Андреев. Собеседник издания отметил, что все это время деятельность оппозиции была очень сильно притеснена или запрещена в стране, поэтому «места для выхода пара было мало».

Фото: Sazzad Hossain/Keystone Press Agency / Global Look Press

Под давлением общественности Верховный суд снизил квоту с 30 до 5%, однако оппозиции этого было мало, и они потребовали наказать виновных в гибели демонстрантов и освободить арестованных. Также активисты движения «Студенты против дискриминации» заявили, что власти должны открыть студенческие кампуса и восстановить работу интернета. Молодежные протесты снова обернулись беспорядками и стычками с полицией, демонстранты подожгли офис партии «Авами Лига». Массовые столкновения начались в столице Бангладеш Дакке 4 августа, к утру 5 августа общее число жертв беспорядков достигло 300 человек. В тот же день начался штурм резиденции премьера в столице. Протестующие разгромили дворец Ганабхабан, резиденцию главы МИД и столичный офис правящей партии. В Дакке протестующие подожгли музей основателя Бангладеш и ворвались в здание парламента. Изначально Шейх Хасина обвиняла в беспорядках исламистскую партию «Джамаат-и ислами Бангладеш» и правоцентристскую Националистическую партию Бангладеш. Потом премьер заявила, что насилие совершают «не студенты, а террористы, которые хотят дестабилизировать страну». Правительство объявило национальный комендантский час и три выходных, начиная с понедельника. В стране отключили интернет и заблокировали социальные сети. Железные дороги Бангладеш приостановили перевозки на неопределенный срок, аэропорт в Дакке закрыли «до дальнейшего уведомления». На фоне беспорядков Шейх Хасина и ее младшая сестра Шейх Рехана вылетели на военном вертолете в Дели, где им гарантировали безопасность. Местные СМИ сообщили, что экс-премьер запросила политическое убежище в Великобритании, гражданской которой является ее сестра. «Премьер-министр Хасина бежала [из-за беспорядков, которые начались], потому что в стране было очень несправедливое распределение доходов, государство придерживалось не самых справедливых отношений в обществе», — заявил в беседе с 360.ru военный эксперт, политолог, историк Антон Лиманов. Командующий армией Бангладеш Вакер-Уз-Заман пообещал сформировать временное правительство и призвал прекратить насилие. По его словам, новое правительство расследует все случаи смертей, произошедших во время протестов. В обращении к нации главнокомандующий заявил, что если ситуация в стране стабилизируется, то военное положение вводиться не будет. Жителей он призвал соблюдать комендантский час.

«Сказок не бывает» Политолог Антон Лиманов считает, что беспорядки в Бангладеш начались неспроста. «Стоит нашей стране хоть с кем-нибудь подружиться, начать сотрудничать, развивать отношения, ну как в сказке прямо — тут же происходит либо государственный переворот, как в Бангладеш вот сейчас, либо вдруг летательный аппарат с президентом с грохотом падает на землю, гибнет президент страны, как в Иране. Либо вдруг преступная пуля летит прямо в одного из государственных деятелей, как это случилось со Словакией, с Робертом Фицо, то ли вдруг выстрел на предвыборном митинге, как это произошло с Дональдом Трампом. То есть буквально происходят сказочные чудеса», — заявил эксперт в беседе с 360.ru. Лиманов отметил, что «сказок не бывает», а России остается лишь ждать развития событий и выстраивать отношения с новым руководством страны.

Фото: Sazzad Hossain/Keystone Press Agency / Global Look Press

Как теперь сложатся отношения России и Бангладеш Развитие отношений между новым правительством Бангладеш и Россией может пойти по нескольким сценариям, все будет зависеть от того, кто придет к власти и какую тактику они изберут, заявил Руслан Андреев. «Для России в Южной Азии Бангладеш является вторым торговым партнером после Индии. В целом наша страна помогала Бангладеш на пути выхода из чисто аграрной страны в аграрно-индустриальную модель развития благодаря различным экономическим проектам, в том числе строительством атомной электростанции», — рассказал эксперт. Андреев считает, что еще рано говорить о приостановке совместных экономических проектов. Он напомнил, что в 2023 году Бангладеш подала заявку на вступление в БРИКС, и Россия ее поддержала. Республика не присоединилась к антироссийским санкциям, в стране придерживаются независимой внешней политики. «Что касается возможной приостановки экономических и геополитических проектов с нашей страной — это в первую очередь зависит от той новой власти, которая возьмет страну в свои руки. Если это будет военная хунта во главе военными в руководстве страны, то возможно им не хватит политических ресурсов, инструментов для того, чтоб продолжать определенные проекты, возможно не хватит просто определенного политического видения для этого», — предположил Андреев. Если во главе государства станет военное правительство, в которое включится оппозиция, то, скорее всего, все проекты продолжат функционировать, так как оппозиция не придерживается антироссийских настроений, считает эксперт. «В данный момент выводы делать очень рано. Но то, что потенциально есть возможность при военном перевороте, смене режима, протестах и так далее, которые происходят в стране, заморозки, по крайней мере некоторых контрактов, действительно такая вероятность существует», — отметил Андреев.

Фото: Fatima Tuj Johora/Keystone Press Agency / Global Look Press

Политолог Антон Лиманов выразил другую, не столь оптимистичную точку зрения на ситуацию в Бангладеш. «Если дальше ситуация будет складываться так же, как она складывается сейчас <…>, то мы можем очень много потерять», — заявил собеседник издания.

Интересно Из-за ухода Шейх Хасины Россия может потерять: договор с «Росатомом» на строительство АЭС «Руппур» стоимостью 12,65 миллиарда долларов, экспорт пшеницы (в 2023 году его объем экспорта достиг рекордных 2,7 миллиона тонн); второго по важности торгового партнера в Южной Азии (по итогам 2023 года товарооборот России и Бангладеш вырос на 16,5% и достиг уровня в 2,7 миллиарда долларов), работы «Газпрома» на шельфе. Из-за ухода Шейх Хасины Россия может потерять: договор с «Росатомом» на строительство АЭС «Руппур» стоимостью 12,65 миллиарда долларов, экспорт пшеницы (в 2023 году его объем экспорта достиг рекордных 2,7 миллиона тонн); второго по важности торгового партнера в Южной Азии (по итогам 2023 года товарооборот России и Бангладеш вырос на 16,5% и достиг уровня в 2,7 миллиарда долларов), работы «Газпрома» на шельфе.

Однако оба эксперта сходятся во мнении, что совместные проекты очень выгодны Бангладеш экономически, и новое правительство вряд ли откажется от них. «У них 171 миллион голодных ртов. Что они будут есть? Пахотных земель — посмотрите на карту — там столько пахотных земель, что плакать хочется. Естественно, им нужна будет пшеница, им придется ее где-то искать. Атомную электростанцию больше никто не будет стоить для них», — высказался эксперт. Лиманов считает, что новому правительству Бангладеш также придется прилагать усилия, чтобы поддерживать отношения с Россией, несмотря на западные интриги, так как иначе они останутся «без еды и электричества». «Любая конфронтация с Россией и прекращение сотрудничества бенгальцам очень невыгодны», — резюмировал политолог.

Шейх Хасина: кто она и как пришла к власти Шейх Хасина Вазед родилась 28 сентября 1947 года в деревне Тонгипара в Восточной Бенгалии, которая в те годы была провинцией Пакистана. Она имеет иракские и арабские корни. Отец Хасины Шейх Муджибур Рахман с середины 1960-х годов возглавлял партию «Авами Лига», которая боролась за независимость Восточного Пакистана. Шейх Хасина окончила в 1973 году Даккский университет, возглавляла молодежное крыло «Авами Лига». Во время военного переворота в 1975 году, когда был убит ее отец, Шейх Хасина была в ФРГ. Ее объявили персоной нон грата, и она шесть лет прожила в Индии, где ей предоставили политическое убежище.

Фото: Shariful Islam/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

В мае 1981 года Шейх Хасина вернулась в Бангладеш и возродила «Авами Лига», став во главе партии. В 1990 году партии удалось свергнуть Хусейна Мухаммада Эршада, пришедшего к власти благодаря военному перевороту. В 1991 году «Авами Лига» проиграла выборы Националистической партии Бангладеш, и Шейх Хасина оставила пост председателя. Лидером партии ее снова избрали в 1994 году. С 1996 года возглавляла правительство Бангладеш и была второй женщиной на этом посту. В 2007 году Шейх Хасину осудили за коррупцию и вымогательство, она провела в заключении год. Ее освободили по состоянию здоровья, и она покинула страну, уехав на лечение в США. В Бангладеш Шейх Хасина вернулась в 2008 году, а в 2009 году снова стала премьер-министром. Еще трижды она избиралась на эту должность, несмотря на бойкот оппозиции. Шейх Хасину критикуют за авторитарный стиль правления, она пережила около 20 покушений.

Фото: Salim/XinHua / Global Look Press

Шейх Хасина исповедует ислам суннитского толка, она вдова, у нее двое детей — сын Саджиб Ахмед, бизнесмен, политик и однопартиец, и дочь Сайма, глава фонда помощи людям с аутизмом и психическими расстройствами. Экс-премьер имеет несколько наград, среди которых премия ЮНЕСКО имени Феликса Уфуэ-Буаньи (1998) и премия имени Индиры Ганди «За мир, разоружение и развитие» (2009). Шейх Хасина — автор более 10 книг на бенгальском и английском языках. В числе увлечений политика — рыболовство.