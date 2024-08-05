Число погибших в ходе беспорядков в Бангладеш выросло до 300

AFP: не менее 300 человек погибли в Бангладеш во время волны беспорядков

Число погибших в ходе беспорядков, продолжающихся в Бангладеш уже несколько недель, выросло по меньшей мере до 300 человек. Об этом сообщило агентство France-Presse .

По данным СМИ, в воскресенье, 4 августа, полиция зафиксировала рекордное за весь период протестов количество погибших в ходе потасовок — 94 человека, в том числе 14 сотрудников правоохранительных органов. Протесты и демонстрации в столице Бангладеш Дакке начались после старта «акции несотрудничества» с властями, которую объявила организация «Студенческое движение против дискриминации».

Позже полиция открыла огонь боевыми патронами по протестующим. В результате стрельбы пострадал один человек. По данным Telegram-канал Baza, причиной массовых протестов могла стать дорогая коза, которой сын местного чиновника похвалился в соцсетях.