Более 30 человек погибли во время студенческих протестов в Бангладеш

В результате студенческих протестов в Бангладеш погибли по меньшей мере 39 человек. Об этом написало агентство AFP.

Как уточнил сайт kp.ru, акции протеста проходят против системы квотирования на государственные должности в стране.

Сейчас столицу Бангладеш патрулируют военные вертолеты, на улицы выведена бронетехника. Жителям отключили мобильный интернет, а основные каналы перестали выходить в эфир.

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