Более 30 человек погибли во время студенческих протестов в Бангладеш
В результате студенческих протестов в Бангладеш погибли по меньшей мере 39 человек. Об этом написало агентство AFP.
Как уточнил сайт kp.ru, акции протеста проходят против системы квотирования на государственные должности в стране.
Сейчас столицу Бангладеш патрулируют военные вертолеты, на улицы выведена бронетехника. Жителям отключили мобильный интернет, а основные каналы перестали выходить в эфир.
Названа сумма первого перевода от дохода российских активов в пользу Украины
Умер генсек компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг
«Больше миллиона вакансий». Названы самые востребованные работники в России
Гранату нашли рядом с храмом на востоке Москвы
Донецк остался без воды
Украинский мобильный оператор Vodafone прекратил работу на фоне сбоя Windows
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте