Полиция открыла огонь по протестующим в Бангладеш

Полиция в Бангладеш открыла огонь боевыми патронами по протестующим

IMAGO / Hindustan Times
Фото: IMAGO / Hindustan Times/Global Look Press

Полицейские в Бангладеш применили боевое оружие против участников демонстрации, которые протестовали против создания системы квот на государственные должности. Об этом сообщило AFP.

«В Дакке полиция Бангладеш открыла огонь по протестующим, в результате стрельбы пострадал один человек», — отметили журналисты.

Из-за напряженной обстановки в стране действует комендантский час. Для подержания порядка на улицы городов вывели регулярную армию. Протесты против квот на государственные должности продолжаются на протяжении нескольких недель. Основные каналы перестали выходить в эфир, жителям отключили мобильный интернет.

Митингующие требуют изменения системы, согласно которой 30% всех государственных должностей автоматически получают родные ветеранов войны за независимость Бангладеш 1971 года.

Днем ранее более 30 человек погибли во время студенческих протестов в Бангладеш.

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