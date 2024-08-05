Главком армии Бангладеш пообещал создать временное правительство

Бангладешские военные после отставки премьера Шейх Хасины сформируют временное правительство. Об этом заявил главком армии страны Вакер-Уз-Заман, его процитировало издание Dhaka Tribune .

Он отметил, что военные обсудили вопрос будущего страны со всеми политическими партиями. Главком также пообещал, что встретится с президентом Бангладеш Мохаммадом Шахабуддином.

По его словам, армия создаст временное правительство, чтобы стабилизировать ситуацию и положить конец насилию в стране. Вакер-Уз-Заман подчеркнул, что руководство проведет расследование касательно несчастных случаев во время беспорядков.

Как напомнил RT, премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку и покинула территорию государства на фоне массовых беспорядков. В агентстве France Press указали, что она не успела записать речь к гражданам.