Главком армии Бангладеш пообещал создать временное правительство

Dhaka Tribune: армия Бангладеш объявила о формировании временного правительства

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Бангладешские военные после отставки премьера Шейх Хасины сформируют временное правительство. Об этом заявил главком армии страны Вакер-Уз-Заман, его процитировало издание Dhaka Tribune.

Он отметил, что военные обсудили вопрос будущего страны со всеми политическими партиями. Главком также пообещал, что встретится с президентом Бангладеш Мохаммадом Шахабуддином.

По его словам, армия создаст временное правительство, чтобы стабилизировать ситуацию и положить конец насилию в стране. Вакер-Уз-Заман подчеркнул, что руководство проведет расследование касательно несчастных случаев во время беспорядков.

Как напомнил RT, премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку и покинула территорию государства на фоне массовых беспорядков. В агентстве France Press указали, что она не успела записать речь к гражданам.

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