Премьер Бангладеш на фоне беспорядков покинула резиденцию

AFP: премьер Бангладеш вместе с сестрой покинула резиденцию из-за беспорядков

Фото: pxhere.com

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина вместе с родственницей покинула резиденцию в Дакке на фоне беспорядков. Об этом сообщило агентство France Press со ссылкой на источник в правительстве.

Сообщается, что женщины отправились «в более безопасное место».

«Премьер-министр и ее сестра покинули дворец Ганабхабан, чтобы найти более безопасное место… Она хотела записать речь. Но у нее не было возможности сделать это», — сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Ранее в полиции заявили, что в ходе беспорядков в столице Бангладеш погибли не менее 300 человек.

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