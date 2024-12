Сатану изгнали из России

Кстати, любопытно, что не понравилось соответствующим структурам первоначально и больше — то, что это сатанисты, или то, что организация американская. По нынешним временам так сразу и не сообразишь. Хотя странно, на самом деле, что подобная организация в принципе существовала, тем более действовала у нас в России.

Сразу надо сделать оговорку и определиться. «Храм Сатаны» в оригинале называется The Satanic Temple, и ее не стоит путать (хотя путают, конечно) с «Церковью Сатаны» (The Church of Satan), основанной Антони Шандором Лавэем.

Последняя во многом имеет культовый статус по всему миру — и это печально, — прописанная в общественном сознании прежде всего за счет массовой культуры. Помните, как пели легендарные Eagles: «Welcome to the Hotel California, such a lovely place»? О чем это в реальности? Да как раз о «Церкви Сатаны», основанной в Сан-Франциско.

А вот «Храм Сатаны» (The Satanic Temple) создали выпускники Гарвардского университета. И тут, безусловно, сложно разбираться в сортах, но у них нет того масштаба и сексуального пиршества, как у последователей Лавэя. Адепты «Храма Сатаны» в основном упирают на права человека и псевдогуманистические идеи.