Сатану изгнали из России
Не квадроберами только занялись гонители зла и ревнители морали. На этот раз в их капканы и сети угодило животное покрупнее, а именно — американская организация «Храм Сатаны»: ее признали нежелательной в России. Об этом нас уведомила Генпрокуратура.
Кстати, любопытно, что не понравилось соответствующим структурам первоначально и больше — то, что это сатанисты, или то, что организация американская. По нынешним временам так сразу и не сообразишь. Хотя странно, на самом деле, что подобная организация в принципе существовала, тем более действовала у нас в России.
Сразу надо сделать оговорку и определиться. «Храм Сатаны» в оригинале называется The Satanic Temple, и ее не стоит путать (хотя путают, конечно) с «Церковью Сатаны» (The Church of Satan), основанной Антони Шандором Лавэем.
Последняя во многом имеет культовый статус по всему миру — и это печально, — прописанная в общественном сознании прежде всего за счет массовой культуры. Помните, как пели легендарные Eagles: «Welcome to the Hotel California, such a lovely place»? О чем это в реальности? Да как раз о «Церкви Сатаны», основанной в Сан-Франциско.
А вот «Храм Сатаны» (The Satanic Temple) создали выпускники Гарвардского университета. И тут, безусловно, сложно разбираться в сортах, но у них нет того масштаба и сексуального пиршества, как у последователей Лавэя. Адепты «Храма Сатаны» в основном упирают на права человека и псевдогуманистические идеи.
Это во многом классический и весьма показательный случай того, как переплетаются воедино — так и хочется сказать, в инфернальный клубок — политика и религия (или псевдорелигия). Это ведь стандартная история, на самом деле: когда дьяволопоклонники вещают о Бафомете, праве на аборты, культе гомосексуализма и тому подобных вещах — гремучий коктейль (раз уж мы тут о штампах).
Вот и в том, что «Храм Сатаны» признали в России нежелательной организацией, есть несколько аспектов.
Во-первых, в Генпрокуратуре посчитали, что участники и адепты организации «занимаются продвижением оккультной идеологии, используют сатанинскую символику для дискредитации традиционных духовно-нравственных ценностей». По нынешним временам это печаль и это преступление.
Скрепы расшатываются, скрепы ржавеют. Но, кроме того, они же, эти участники и адепты, хают СВО и транслируют набор стандартных, скажем так, майданистских идей. Повторюсь: характерный сплав политики и псевдорелигии.
Честно сказать, трудно определиться — радоваться тому, что сатанисты вовсе не являются никакими сатанистами, а по факту оказываются политическими активистами (или, если уж совсем откровенно, грантоедами), или печалиться.
Хотя, скорее, наверное, стоит взгрустнуть: ведь подобные персонажи действительно продвигают сатанизм, но не тот что рогатый, а скажем так, трансгуманистический, когда человека переделывают из человека собственно в нечто аморфное, управляемое, нашпигованное, как утка яблоками, симулякрами и установками нового дивного мира. Всем тем, от чего дуреешь.
И то, и то, сатанизм всех видов, есть дрянь в ее концентрированном виде, так как тут одно общее: трубя о свободе, обещая ее, они подчиняют, превращая человека в раба, и только.