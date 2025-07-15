VK Fest объявил имена спикеров лектория в Москве

Использование технологий в кино, проблемы с воспитанием детей, культурный код России, музыка и гастротренды станут темами VK лектория, который пройдет 19 и 20 июля в «Лужниках» в рамках VK Fest. Со зрителями фестиваля встретятся известные специалисты их разных сфер.

В первый день VK Fest режиссер, продюсер и актер Федор Бондарчук вместе с генеральным директором VK Видео Марианной Максимовской обсудит с гостями площадки использование современных технологий при съемке кино.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова раскроет секреты дипломатии в эпоху социальных сетей.

О создании комфортного и удобного для жизни города будут говорить директор по дизайну «ВКонтакте» Артемий Лебедев с историком архитектуры Айратом Багаутдиновым.

Формирование гастрономических трендов станет темой встречи блогера и редактора кулинарных книг Александра Бельковича, предпринимателя Дмитрия Левицкого, бренд-шефа Елены Ландэ и ресторатора Уиллиама Ламберти.

Актриса Мария Третьякова, блогеры «ВКонтакте» Симона Юнусова и Виктория Боня, эксперт по коммуникациям Седа Каспарова обсудят воспитание детей и способы поддерживать их стремления.

Во второй день VK Fest лекторий откроется дискуссией о монетизации лайков и заработке на партнерстве. Участниками дискуссии станут директор по стратегии и операциям «ВКонтакте» Андрей Гостев, директор по маркетингу и монетизации Ozon Олег Дорожок, инфлюенсер, бизнесвумен Оксана Самойлова и телеведущая Ксения Собчак.

Рост популярности тру-крайма среди россиян рассмотрят психотерапевт Василий Бейнарович, автор и ведущий шоу «Образцовое чтение» Константин Образцов, психолог Любовь Розенберг, автор и ведущий подкастов «Дневники Лоры Палны», «Мрачные сказки» и «Мифы» Дмитрий Лебедев.

Руководитель VK Fest Зоя Новикова и блогер, «человек-улыбка» Николай Василенко расскажут об особенности российских фестивалей и раскроют секреты, как добиться любви аудитории.

«Культурный код России: от наследия до современных трендов» станет темой встречи певицы и актрисы Татьяны Куртуковой, генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерины Проничевой и культуролога Виктории Шеляговой. Автор и исполнитель Akmal' расскажет, как начинающему музыканту продвигаться через соцсети и ТВ-шоу.

Посмотреть трансляции лектория можно в официальном сообществе VK Fest. Завершится фестиваль грандиозным шоу.