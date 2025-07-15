Президент США Дональд Трамп сделал ряд громких заявлений, не забыв выставить ультиматум. Дескать, Белый дом введет импортные пошлины в размере 100% против России и всех ее торговых партнеров, если за 50 дней не удастся договорится по урегулированию украинского конфликта. Кроме того, он пообещал Киеву новые поставки оружия, которые будут включать и противовоздушные системы Patriot. Рассматривают возможность передачи 17 таких комплексов. И теперь возникает справедливый вопрос: а что это вообще было? Американцы готовы к эскалации?

Поставка Patriot Украине и тарифы Трампа Но давайте по порядку. Скорее всего, речь идет не о 17 комплексах, а об общем количестве техники. Вероятно, подразумевается одна батарея ЗРК Patriot с восемью пусковыми установками (ПУ), куда входит следующий набор техники (приблизительно, конфигурация может варьироваться): радар AN/MPQ-53 или AN/MPQ-65 — одна машина (многофункциональный радар для обнаружения и сопровождения целей);

командный пункт AN/MSQ-104 — одна машина (центр управления огнем);

ПУ M902 или M903 — восемь машин (каждая несет до четырех ракет PAC-2 или до 16 ракет PAC-3);

электрогенераторы (обычно EPP III) — одна-две машины;

центр связи и управления — одна-две машины (для координации и связи);

транспортно-заряжающие машины — одна-две единицы для перезарядки ПУ.

Фото: Kay Nietfeld/dpa / www.globallookpress.com

Итого получается примерно 12-14 машин на батарею с восемью ПУ в зависимости от конфигурации и вспомогательной техники. По открытым источникам, у США всего 60 батарей (и то неизвестно, сколько из них в рабочем состоянии): следовательно, поставка аж 17 может иметь серьезные последствиях как для обороноспособности страны, так и для выполнения стратегических задач в других регионах планеты, учитывая нестабильную ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В любом случае с военной точки зрения для армии России ничего не меняется. Она продолжает реализовывать выбранную стратегию: методичное давление, разрушение инфраструктуры противника, деградация резерва. Да, каждый следующий пакет США дает Украине шанс продержаться чуть дольше, но не выровнять баланс.

Фото: РИА «Новости»

Не все однозначно и с тарифами Трампа. Журналисты немецкого издания Der Spiegel уверены, что пошлины вряд ли нанесут реальный ущерб экономике России. Такие меры скорее символичны, чем действительно экономически значимы. «В 2023 году объем экспорта из России в США составил менее пяти миллиардов долларов, а в 2024-м — еще меньше. На этом фоне неудивительно, что Московская биржа практически не отреагировала на заявление из Вашингтона в понедельник», — подчеркнуло издание.

Слишком много слов Трамп много говорит, но делает гораздо меньше. Он часто озвучивает угрозы, ультиматумы, пытается шантажировать или выкручивать руки, но в реальности слова редко воплощаются в том виде, в котором президент США их представляет. Товарооборот с Соединенными Штатами настолько минимален, что даже сам Трамп не стал вводить пошлины против России, когда вводил их против Китая и союзников в Европе. На это в разговоре с 360.ru обратил внимание политолог Дмитрий Родионов. — Почему же он обошел Россию стороной? — Не потому, что хотел выделить нашу страну или боялся испортить диалог. Просто банально нечего обкладывать пошлинами. Можно, конечно, ввести санкции против самих себя за покупку российского титана, урана, удобрений и так далее, но я уверен, что США выведут себя из-под действия таких законов, если они вообще будут приняты. — Как насчет угроз ввести пошлины против Индии, которая активно покупает российскую нефть? — Это кажется несерьезным. Индия — ключевой союзник США в антикитайской коалиции. Вводить против нее 100%-ные пошлины — лучший способ испортить отношения и развалить эту коалицию. Трудно придумать что-то более контрпродуктивное. Заявления Трампа о выходе США из НАТО или о пошлинах — примерно одного уровня нереалистичности. Его слова надо делить надвое. Что-то, конечно, будет, но далеко не в том виде, как он говорит.

Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP/Consolidated News Photos / www.globallookpress.com

— А что санкции? Есть ли вероятность, что их ужесточат? — Санкции, скорее всего, будут, особенно учитывая, что сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) недавно заявил: Трамп поддерживает его законопроект. Но какие-то дикие идеи вроде 500%-ных пошлин за покупку российской нефти или газа несерьезны. Это больше для заголовков. Реальность мы увидим ближе к делу. — Перейдем к теме оружия для Украины. Трамп упоминал о крупных поставках через НАТО. — Да, Трамп говорил о соглашении, по которому Штаты будут поставлять оружие НАТО, а НАТО — передавать его ВСУ. Естественно, оплачивать это все должна Европа. Тут сразу несколько вопросов. Во-первых, где ЕС возьмет деньги? Трамп рассуждает о поставках на миллиарды долларов, но не уточняет — на миллиард, 10 или 20. Если речь о баснословных суммах, непонятно, где их брать. — Есть ли у США само оружие для таких поставок? — Это второй большой вопрос. Недавно американские СМИ писали, что Пентагон приостанавливал поставки Украине, поскольку аналитики предупреждали: это может подорвать боеспособность Соединенных Штатов Америки. У них самих дефицит оружия, включая системы Patriot. Американцы неоднократно жаловались на трудности с их производством и запасами. Так что заявления Трампа звучат громко, но их выполнение вызывает большие сомнения.

Фото: Jens BÃ�ttner/dpa / www.globallookpress.com

— Итак, много слов, мало дела? — Именно так. Трамп любит громкие заголовки, но реальность всегда сложнее. Надо фильтровать его заявления и смотреть, что из этого действительно дойдет до воплощения.

Окно возможностей В то же время 50-дневный срок, отведенный американским президентом на урегулирование конфликта, предоставляет довольно большой временной период России для ее собственных военных усилий. Предоставление такого количества дней связано скорее с причинами технического характера для подготовки отправки вооружения.

Фото: РИА «Новости»

Москва же должна им воспользоваться, ведь только успехи на поле боя — единственный залог закрепления геополитических позиций. В начале СВО Россия упустила время для решительного поражения и сноса киевского режима, пока Запад определялся со своей стратегией. Сейчас нельзя повторять это, накладывая на себя самоограничения, которые никем не оценены и рассматриваются и противниками, и союзниками скорее как слабость, отметил в разговоре с 360.ru военный эксперт, аналитик Сергей Простаков.

Поэтому ничего принципиально нового в раскладе сил для России не появится. Системы Patriot будут прикрывать Киев, Одессу, Львов и ряд важных для логистики и ВПК районов. Это не окажет прямого влияния на ход боевых действий, хотя, по замыслам западных стратегов, способно стать средством, которое поможет населению Украины не утратить желания воевать, поскольку основные проблемы у киевского режима наблюдаются именно с набором личного состава и его мотивацией. Кроме того, США защищают ту собственность, которая их интересует для компенсации затрат на военные действия. Сергей Простаков

Весь западный лагерь продолжает оставаться неоднородным, что дает шанс России на успех в СВО. Однако необходимо проявлять инициативу для дальнейшего раздробления Запада и прекращения поддержки Украины, поскольку пассивной позицией этого добиться невозможно.