Всех затопило. Надолго ли с москвичами тропические ливни?
Метеоролог Ильин предупредил о сильных ливнях в Москве до конца недели
Москву и область заливает уже не первый день. Несколько домов сгорели из-за ударов молнии. Во вторник, 15 июля, синоптики спрогнозировали дождливую погоду до ночи. Как долго это продлится, похолодает ли и когда покажется солнце — в материале 360.ru.
Апокалипсис в Москве и Подмосковье
В понедельник и вторник Москва утонула в тропических ливнях. Под воду уходят парковки, станции метро «Технопарк» и «Рижская» затапливает, а в некоторых районах пошел град. Переход на станцию «Бибирево» тоже оказался в зоне бедствия. Из-за проблем на дорогах встали электробусы и трамваи.
На Дмитровском шоссе водителей заливает водой из луж. На ВДНХ из-за непогоды приостановлена работа канатной дороги. По всему городу задействованы бригады и спецтехника.
По Останкинской башне и высотным зданиям ударяли молнии. Несколько сгорело. Одна подожгла жилой дом в Раменском районе — разряд попал прямо в крышу. Жильцы успели спастись.
Объем осадков в некоторых районах доходит до 100 литров на квадратный метр и уже превысил месячную норму. Вечером 14 июля в столице дул ветер с порывами до 20–23 метра в секунду.
Сколько будет лить дождь
Грозовая ситуация сохраняется 15 и 16 июля, отметила метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«Атмосферный фронт с волнами никак не может продвинуться на восток. Его блокирует антициклон. Поэтому он с запада Московской области перемещается туда, а потом идет на попятную. Так что в ближайшие сутки он продержится в пределах региона и подарит дожди, местами сильные, с грозами и градом. В центре столицы фронт уже был», — рассказала эксперт.
У погоды в планах подарить Москве и Подмосковью существенное количество осадков. Норма для столицы — 84-85 миллиметров, тогда как во второй половине месяца выпадет ощутимо больше.
Метеоролог Александр Ильин предупредил, что на грядущих выходных небо затопит всю Московскую область.
«Интенсивность ливневых осадков будет варьироваться в среднем от семи до десяти литров дождевой воды на квадратный метр», — отметил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Он назвал это своеобразной платой за изнуряющий зной, который пережили жители столичного региона. Получается, лить будет всю неделю.
Станет ли холоднее
Понижение температуры приведет к вечернему похолоданию. Столбики термометров продержатся в пределах +23…+25 градусов.
Ильин спрогнозировал теплую погоду до +20 градусов в начале третьей декады, а затем снова от +23…+28. В темное время суток температура опустится до +13…+18 градусов.
После таких дождей вероятно образование тумана ближе к ночи.