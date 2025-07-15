Всех затопило. Надолго ли с москвичами тропические ливни?

Метеоролог Ильин предупредил о сильных ливнях в Москве до конца недели

Bocharov Denis/news.ru
Фото: Bocharov Denis/news.ru/www.globallookpress.com

Москву и область заливает уже не первый день. Несколько домов сгорели из-за ударов молнии. Во вторник, 15 июля, синоптики спрогнозировали дождливую погоду до ночи. Как долго это продлится, похолодает ли и когда покажется солнце — в материале 360.ru.

Апокалипсис в Москве и Подмосковье

В понедельник и вторник Москва утонула в тропических ливнях. Под воду уходят парковки, станции метро «Технопарк» и «Рижская» затапливает, а в некоторых районах пошел град. Переход на станцию «Бибирево» тоже оказался в зоне бедствия. Из-за проблем на дорогах встали электробусы и трамваи.

На Дмитровском шоссе водителей заливает водой из луж. На ВДНХ из-за непогоды приостановлена работа канатной дороги. По всему городу задействованы бригады и спецтехника.

По Останкинской башне и высотным зданиям ударяли молнии. Несколько сгорело. Одна подожгла жилой дом в Раменском районе — разряд попал прямо в крышу. Жильцы успели спастись.

Bocharov Denis/news.ru
Фото: Bocharov Denis/news.ru/www.globallookpress.com

Объем осадков в некоторых районах доходит до 100 литров на квадратный метр и уже превысил месячную норму. Вечером 14 июля в столице дул ветер с порывами до 20–23 метра в секунду.

Сколько будет лить дождь

Грозовая ситуация сохраняется 15 и 16 июля, отметила метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Атмосферный фронт с волнами никак не может продвинуться на восток. Его блокирует антициклон. Поэтому он с запада Московской области перемещается туда, а потом идет на попятную. Так что в ближайшие сутки он продержится в пределах региона и подарит дожди, местами сильные, с грозами и градом. В центре столицы фронт уже был», — рассказала эксперт.

У погоды в планах подарить Москве и Подмосковью существенное количество осадков. Норма для столицы — 84-85 миллиметров, тогда как во второй половине месяца выпадет ощутимо больше.

Roman Denisov/Global Look Press
Фото: Roman Denisov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Метеоролог Александр Ильин предупредил, что на грядущих выходных небо затопит всю Московскую область.

«Интенсивность ливневых осадков будет варьироваться в среднем от семи до десяти литров дождевой воды на квадратный метр», — отметил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он назвал это своеобразной платой за изнуряющий зной, который пережили жители столичного региона. Получается, лить будет всю неделю.

Belkin Alexey/news.ru
Фото: Belkin Alexey/news.ru/www.globallookpress.com

Станет ли холоднее

Понижение температуры приведет к вечернему похолоданию. Столбики термометров продержатся в пределах +23…+25 градусов.

Ильин спрогнозировал теплую погоду до +20 градусов в начале третьей декады, а затем снова от +23…+28. В темное время суток температура опустится до +13…+18 градусов.

После таких дождей вероятно образование тумана ближе к ночи.

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