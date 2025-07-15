Всех затопило. Надолго ли с москвичами тропические ливни?

Метеоролог Ильин предупредил о сильных ливнях в Москве до конца недели

Москву и область заливает уже не первый день. Несколько домов сгорели из-за ударов молнии. Во вторник, 15 июля, синоптики спрогнозировали дождливую погоду до ночи. Как долго это продлится, похолодает ли и когда покажется солнце — в материале 360.ru.

Апокалипсис в Москве и Подмосковье

В понедельник и вторник Москва утонула в тропических ливнях. Под воду уходят парковки, станции метро «Технопарк» и «Рижская» затапливает, а в некоторых районах пошел град. Переход на станцию «Бибирево» тоже оказался в зоне бедствия. Из-за проблем на дорогах встали электробусы и трамваи.

На Дмитровском шоссе водителей заливает водой из луж. На ВДНХ из-за непогоды приостановлена работа канатной дороги. По всему городу задействованы бригады и спецтехника.

По Останкинской башне и высотным зданиям ударяли молнии. Несколько сгорело. Одна подожгла жилой дом в Раменском районе — разряд попал прямо в крышу. Жильцы успели спастись.