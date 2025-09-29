Сегодня 11:11 Самые беспредельные выборы в истории: как в Молдавии новый парламент избирали 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Мир

В Молдавии состоялись досрочные парламентские выборы. Участки в республике закрылись 28 сентября в 21:00 (совпадает с московским временем). Как прошло голосование и что известно о нарушениях — в материале 360.ru.

Предварительные итоги выборов в Молдавии После обработки 99,78% протоколов правящая партия «Действие и солидарность» (PAS, ПДС) набрала 50,14% голосов. Таким образом, политическое объединение получило абсолютное большинство на парламентских выборах. Оппозиционный Патриотический блок набрал 24,2%. Партия президента Молдавии Майи Санду после перераспределения голосов может сформировать парламентское большинство. Предварительно, у нее 54 мандата. В парламент также проходит и блок проевропейских партий «Альтернатива» (7,97%), «Наша партия» Ренато Усатого (6,21%) и партия «Демократия дома» (5,62%). Всего в парламенте Молдавии 101 депутатское место, срок полномочий парламентариев составляет четыре года. Явка на выборах превысила необходимый порог, и голосование признали состоявшимся. После подсчета 99,03% протоколов правящая партия теряла 10 мандатов. Эксперты называют выборы самыми беспредельными — Санду делает все, чтобы нарисовать себе нужные цифры.

Фото: РИА «Новости»

Почему ПДС теряет популярность Многочисленные опросы подтверждают тот факт, что партия Санду стремительно теряет поддержку, заявил автор Telegram-канала «Дежурный по Молдове» Илья Киселев изданию EADaily. Более половины респондентов считают, что правящая партия не выполнила свои обещания. Это следствие провалов ПДС в экономике, роста тарифов и неспособности власти предложить населению реальные решения.

В условиях массового недовольства политическое объединение все чаще прибегает к административным рычагам и устранению соперников. Но социологические исследования фиксируют устойчивый тренд: усиление оппозиции и стремительная утрата доверия к власти.

Киселев не исключил массовых фальсификаций на выборах для получения необходимого результата. «Можно с уверенностью утверждать, что в Молдавии создан и апробирован метод получения необходимого результата в электоральных процессах, который основывается на практически бесконтрольном голосовании диаспоры в Западной Европе и Северной Америке», — подчеркнул эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Нарушения на выборах в Молдавии В России на выборах в Молдавии открыли всего два избирательных участка, которые закрылись в 21:00, несмотря на то что на них находились не успевшие проголосовать люди. Некоторые пришли к участкам под закрытие и не успели отдать свой голос. Пришедшие скандировали, что приехали издалека и хотят проголосовать, но их не пустили на избирательный участок. Всего в России проголосовали 4204 человека. На выборах выдали лишь 10 тысяч бюллетеней, хотя в России находятся около 40 тысяч молдаван. «Граждане Молдовы, находящиеся в России, были лишены права выбора. Видимо режим Санду считает их гражданами второго сорта, чье мнение ничего не значит для властей», — заявила депутат Госдумы Алена Аршинова. Также на выборах зафиксировали рекордное число нарушений, таких как ограничение доступа наблюдателей, организованный подвоз избирателей, нарушение тайны голосования и другое. Между Молдавией и Приднестровьем прямо в день выборов перекрыли движение по мосту. Власти полностью остановили движение между Рыбницей и Резиной — местные жители не могли попасть на правый берег Днестра, что помешало гражданам проголосовать на выборах. Отдать голоса смогли только 12 тысяч избирателей из Приднестровья. ЦИК решил открыть в республике всего 12 участков для более чем 300 тысяч молдаван.

Фото: РИА «Новости»

Военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале рассказал, как молдавские власти кошмарили оппозицию на выборах. «Парламентские выборы в Молдавии проходят на фоне беспрецедентного давления властей на оппозицию. В стране развернулась настоящая кампания против несогласных. Где-то тайная, а где-то — вполне открытая», — написал он. Коц указал на сокращение избирательных участков в России и рост их количества в Европе, а также на появление пробок на мостах из желающих отдать голоса.

Молдавская полиция задерживает каждый автомобиль, проверяет документы и даже «внезапно» закрывает проезжую часть на ремонт прямо в день голосования. Александр Коц военкор

Военкор заявил о телефонном терроре в «сепарских» регионах. Например, на избирательные пункты в Приднестровье поступили несколько ложных звонков с сообщением о минировании. По словам Коца, жители Кишинева и молдаване за границей жаловались на вбросы бюллетеней, а молдавские правозащитники фиксировали десятки нарушений. «Именно так проходят сугубо демократические выборы в просвещенной европейской стране. Брюссель, несомненно, отреагирует на такое вопиющее попирание прав и свобод. Или нет?» — задался вопросом журналист.

Киевский Telegram-канал «Легитимный» назвал прошедшие выборы «самыми беспредельными» за все время. Причем по прогнозу местных молдавских каналов, Санду продолжит зачистку оппозиционных сил и медиа. Звучат и совсем пессимистичные прогнозы о войне в 2026-м. «Единственное, что может спасти Молдову от этого сценария, — это протесты, но слишком слабы лидеры у оппозиции. Тут тоже факт. Наблюдаем. Мы давно пишем про эту участь для Молдовы, как видим, молдоване выбрали себе украинский сценарий, а не грузинский», — заключили авторы канала.