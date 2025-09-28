Наблюдатели заявили о 858 нарушениях на выборах Молдавии

Нарушение тайны голосования стало самым частым из зарегистрированных случаев на парламентских выборах в Молдавии. Об этом заявила миссия по наблюдениям за выборами ассоциации Promo-Lex .

Общественники подчеркнули, что обработали 858 заявлений, из которых самыми частыми стали нарушения тайны голосования. Речь идет о случаях фотографий и съемок бюллетеней, об открытых кабинах для волеизъявления граждан, когда каждый может увидеть, за кого отдали голос, а также публичном оглашении выбора пришедших на участки.

Кроме того, на некоторых участках наблюдатели нашли агитационные материалы, которые могли повлиять на выбор людей, групповое голосование, когда в кабинку вместе с избирателем заходил посторонний, а также ограничения наблюдателей, попытки подкупа и угрозы в адрес избирателей.

По последним данным Центральной избирательной комиссии Молдавии, в голосовании приняли участие 51,91%от зарегистрированных избирателей или почти 1,6 миллиона человек.

ЦИК Молдавии признал парламентские выборы состоявшимися после 17:00, когда участниками голосования приняли более 33% избирателей или 969 человек в реальных цифрах.