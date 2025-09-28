ЦИК: явка на парламентских выборах в Молдавии превысила 33%

Парламентские выборы в Молдавии могут считаться состоявшимися, поскольку явка на них составила свыше 33%. Об этом заявила на брифинге глава ЦИК Анжела Караман.

По данным комиссии, к 14:30 по местному времени в голосовании приняли участие более 33% граждан страны — более 969 тысяч человек.

В первой половине наблюдалась относительно низкая явка избирателей.

Однако после полудня на участках зафиксировали высокую активность как внутри Молдавии, так и за ее пределами. Союз юристов страны зарегистрировал 323 случая нарушений.

Ранее президент страны Майя Санду допустила, что в Молдавии могут аннулировать результаты голосования. Она допустила такие меры из-за якобы вмешательства в выборы.

Бизнесмен Павел Дуров высказался в адрес Франции, обвинив власти молдавские страны во вмешательстве в избирательный процесс.