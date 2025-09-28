МИД Приднестровья обвинил Молдавию в недопуске людей к выборам

Молдавские власти целенаправленно не допустили приднестровцев к выборам в стране. На это указала пресс-служба МИД Приднестровья.

В ведомстве указали на многочисленные нарушения прав жителей республики, обладающих вторым молдавским гражданством. Их массово фиксировали в течение дня голосования на парламентских выборах.

«На пограничных мостах через Днестр со стороны Молдовы организованы искусственные заторы, установлены заграждения, массово проводятся проверки граждан и транспортных средств», — отметили в министерстве.

Соответствующее заявление сделали в МИД Приднестровья после блокировки передвижения через Днестр в день голосования. Часть моста перекрыли между Рыбницей и Резиной.

В ЦИК Молдавии отмечали, что явка на выборы составила свыше 33%. Союз юристов страны зафиксировал 323 случая нарушений.