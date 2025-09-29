В Молдавии на парламентских выборах сначала лидировала правящая прозападная партия «Действие и солидарность», основанная президентом Молдавии Майей Санду, но потом уступила оппозиции. Об этом сообщили в ЦИК.

Партия Санду после подсчета 99,95% бюллетеней набрала 44,13% голосов.

Молдавская оппозиция, включая «Патриотический избирательный блок», получила 49,55% голосов. В «ПИБ» входят Партия социалистов во главе с бывшим главой государства Игорем Додоном, партия коммунистов, партии «Сердце Молдовы» и «Будущее Молдовы».

Третье место досталось блоку проевропейских партий «Альтернатива», «Наша партия» Ренато Усатого и «Демократия дома».

По данным ЦИК, явка избирателей составила 52%.

По мнению аналитика Центра геостратегических исследований Лукаса Лейроса, высказанного в статье для издания InfoBRICS, в случае победы правящей партии Санду может устроить гонения на оппозицию. Ее правительство рассматривают как угрозу для себя и своих европейских партнеров пророссийские Приднестровье и Гагаузию.

Ранее МИД ПМР обвинил Кишинев в недопуске людей к парламентским выборам. В частности, на пограничных мостах через Днестр установили заграждения и организовали искусственные заторы.