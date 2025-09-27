Молдавия перекрыла пешеходную часть моста через Днестр между Рыбницей и Резиной за день до начала голосования на выборах. Тем самым жителям Приднестровья ограничили доступ к избирательным участкам, сообщило РИА «Новости».

На проезжей части появились строительные ограждения, однако каких-либо работ здесь не наблюдается. Участок для пешеходов перекрыли лентой и цепью.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду на объективность результатов парламентских выборов в Молдавии, которые выразят истинную волю граждан республики. Она отметила, что молдаване не одобряют навязанные Западом установки.

Ранее молдавское руководство отказало в аккредитации на выборах российским наблюдателям. Причины решения не назывались. После этого в российский МИД вызвали посла Молдавии Лилиана Дария.