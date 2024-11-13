Протесты в Абхазии. Чего хочет оппозиция и почему выступает против соглашения с Россией

В понедельник, 11 ноября, Абхазию захлестнула волна протестов, оппозиция перекрыла основные транспортные артерии страны и пыталась атаковать здание Службы госбезопасности. Участники акции требовали освободить задержанных оппозиционеров и отменить ратификацию инвестиционного соглашения с Россией. Именно этот договор стал причиной беспорядков в республике. Чем абхазам не угодило соглашение — разбирался 360.ru.

Суть инвестиционного соглашения В конце октября Россия и Абхазия заключили инвестиционное соглашение. Документ подписали министр экономического развития РФ Максим Решетников и вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган, его опубликовали на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации. «Соглашение позволит привлечь дополнительные российские инвестиции в экономику республики и, тем самым, будет способствовать развитию сельского хозяйства, обрабатывающего производства, туризма, санаторно-курортного лечения и отдыха», — пояснил Решетников. Министр добавил, что в документе также прописано развитие обеспечивающей инфраструктуры — объектов ресурсоснабжения, транспорта, социальной и цифровой инфраструктуры. Абхазский министр экономики отметила, что инвестиции помогут стабилизировать экономическую ситуацию в республике. Озган добавила, что межправительственное соглашение с Россией принципиально изменит общую картину занятости в Абхазии, так как речь идет о крупных инвестициях. Соглашение вступит в силу после ратификации в Народном Собрании — парламенте Республики Абхазия. Ратификацию назначили на 15 ноября.

Фото: РИА «Новости»

Что произошло в Абхазии 11 ноября Несмотря на положительный настрой абхазского министра экономики, оппозиция высказалась против ратификации соглашения. В понедельник, 11 ноября, депутаты приняли закон, регламентирующий строительство многофункциональных комплексов, предусмотренных в инвестиционном соглашении. После этого произошли волнения, противники соглашения устроили беспорядки. Причиной для недовольства стало задержание нескольких представителей оппозиции, которые схлестнулись в рукопашной с провластным депутатом. Их арест стал поводом для оппозиции поднять в республике смуту. Возле здания Службы госбезопасности Абхазии в Сухуме собрались несколько десятков человек, ворота здания протаранил автомобиль. После инцидента президент Абхазии Аслан Бжания провел экстренное заседание Совбеза, где ему доложили о ситуации.

Утром 12 ноября протестующие с помощью сельхозтехники перекрыли республиканскую дорогу и два моста. Более двухсот митингующих заблокировали движение по верхнему Гумистинскому мосту, который находится на выезде из Сухума и является частью главной автодороги, ведущей к Новому Афону, Гагре и границе с Россией. По мосту пропускали только машины скорой помощи и пешеходов. Также оппозиционеры взяли под контроль Кодорский мост. Позже они разблокировали его в обмен на обещание выпустить арестованных накануне. К вечеру вторника участники акции протеста открыли все три моста, а всех задержанных, среди которых были член ЦИК Абхазии и два экс-депутата, отпустили.

Почему оппозиция против соглашения с Россией Абхазы протестуют, потому что боятся, что потеряют свою страну, считает военный эксперт, историк Антон Лиманов. «Они боятся, что большую часть земли, большую часть богатства захватят российские олигархи. <…> Абхазы боятся, что в Абхазию приедет большое количество людей, которые не являются абхазами и с Абхазией никак не связаны», — пояснил собеседник 360.ru. Оппозиция протестует против соглашения, потому что боится остаться за бортом из-за потока российских денег, благодаря которым действующая власть все «подберет под себя», заявил старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев. Еще протестующие высказывают опасения, что российские инвесторы застроят страну апартаментами, куда заселятся тысячи иностранцев. Соглашение они называют «распродажей ресурсов страны чужеземцам». Они считают, что президент Бжания пытается укрепить свою власть, заплатив за это суверенитетом Абхазии. Инвестсоглашение с Россией приведет к повышению цен на землю и жилье, уверены оппозиционно настроенные абхазы. Также вызывает опасение тот факт, что инфраструктура не справится с массовой застройкой и наплывом иностранцев, желающих приобрести апартаменты с видом на море.

Фото: РИА «Новости»

Отношения России и Абхазии Корреспондент федерального интернет-издания «Ваши Новости» Вадим Авва в беседе с 360.ru объяснил, что происходит в Абхазии и почему так важно это соглашение для обеих стран. Он отметил, что ситуация в республике характерна для территорий постсоветского пространства, которые не признаны международным сообществом и из-за этого лишены возможности нормально развиваться. «Невозможно привлекать инвестиции, а сами эти территории настолько малы, их внутренний рынок настолько мал, что они неспособны развиваться за счет внутренней эмиссии. Внешние сильные игроки, приграничные государства, такие как Россия, а в случае Абхазии и Турция, существенно влияют на развитие этих земель», — пояснил эксперт. В Абхазии существуют элитные группы, которые условно можно поделить на три части. Первые — это пророссийские политики и общественные деятели, вторые — склоняющиеся в сторону Турции, а третьи — мечтающие о подлинном суверенитете Абхазии. Решающую победу не может одержать ни одна из партий, отметил Авва. Из-за это население страны деморализовано. «Это вопрос к самим абхазам. Будучи поглощенной Турцией, эта земля потеряет собственную идентичность. Оставшись с Россией, как она и была на протяжении нескольких последних сотен лет своей истории, она эту идентичность сохранит», — подчеркнул журналист.

Фото: РИА «Новости»

Для России Абхазия важна по многим аспектам, отметил Авва. «Любое поглощение любым контрагентом Сухума означает превращение этой территории в антироссию по украинскому, прибалтийскому или финскому образцам. Мы просто не можем позволить себе допустить дальнейшую утрату черноморского побережья, находящегося под нашим политическим контролем», — пояснил собеседник 360.ru. Поэтому России важно не просто признавать Абхазию, нужно гарантировать абхазам внешний контур безопасности и заключить стратегический не расторгаемый договор по принципу Северной Кореи.

«Нужно исключить малейшую возможность существования в Абхазии антироссийских сил» Вадим Авва Корреспондент федерального интернет-издания «Ваши Новости».

Эксперт считает, что необходимо открыть в республике «широкое поле для русского языка», и тогда в страну зайдут большие деньги и «богатейшая с точки зрения природного ресурса земля обретет настоящую жизнь». Авва подчеркнул, что если в Абхазии или других подобных ей странах не будет российского присутствия, то там будет присутствие врага.

Фото: РИА «Новости»

Абхазия — райская земля Историк Антон Лиманов считает, что Абхазия вполне может «все построить» без участия России, просто не хочет. «Абхазия — это райская территория на берегу моря — прекрасный климат, постоянно приезжают туристы. Население республики составляет более 200 тысяч человек — достаточно людей, достаточно сил для того, чтобы все построить, но они просто не хотят это делать. Им и так нравится, им и так хорошо», — заявил эксперт. Абхазы боятся перемен, которые придут вместе с российским капиталом, уверен собеседник издания. Поэтому оппозиция выступила против ратификации соглашения. Этим воспользовался Запад, чтобы раскачать ситуацию в республике.

«Естественно, оппозиционеры на содержании у Запада» Антон Лиманов Военный эксперт, историк.

Однако эксперт отметил, что дело не только в интригах против России, дело и в самой проблеме. Основной лейтмотив протестов — абхазы не хотят «потерять» свою страну. По мнению эксперта, России надо найти какой-то другой подход, чтобы объяснить абхазам взаимные выгоды от сотрудничества. Также абхазские политические элиты опасаются, что проблемы Абхазии будут решаться за ее спиной, на эти мысли их натолкнуло потепление отношений между РФ и Грузией. Западные страны продолжают попытки «открыть второй фронт» и усугубить отношения Грузии с Абхазией и Южной Осетией, ранее заявил глава МИД России Сергей Лавров. Запад стремится укрепить свое влияние в регионе, чтобы подорвать сотрудничество России и стран Южного Кавказа. Лиманов отметил, что протесты могут продолжаться еще некоторое время, но они вряд ли станут причиной крупных конфликтов внутри республики. Действующие власти вряд ли откажутся от соглашения, считает эксперт.