Политолог Силаев: оппозиция в Абхазии боится остаться за бортом из-за потока российских инвестиций

Старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев рассказал, почему оппозиция в Абхазии категорически не поддерживает инвестиционное соглашение с РФ. Об этом сообщил « Ридус ».

По словам политолога, представители данной группы боятся остаться за бортом из-за потока российских инвестиций.

«Если в регион придут значительные российские инвестиции, то действующие власти Абхазии получат дополнительный ресурс и подберут под себя все», — пояснил эксперт.

Он отметил, что значительная часть политической элиты воспринимает страну как ресурс, который нельзя ни с кем делить. А вот капитал РФ способен «запросто проглотить Абхазию», добавил Силаев.