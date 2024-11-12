Десятки жителей Сухума устроили стычки у здания Службы госбезопасности Абхазии

Возле здания Госбезопасности Абхазии в Сухуме собрались несколько десятков человек, сообщил РЕН ТВ. По словам местных жителей, поводом для недовольства стало задержание нескольких представителей оппозиции.
Журналисты уточнили, что в Сети появились кадры с места происшествия. По предварительным данным, ворота у здания Госбезопасности протаранил автомобиль. Пострадал ли кто-то во время ДТП — неизвестно, как и о возможных задержаниях. Местные Telegram-каналы сообщили о потасовках с полицейскими.
В середине октября на границе с Грузией заметили несколько беспилотников, после чего решили временно закрыть переход. Его работу возобновили с начала ноября.
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