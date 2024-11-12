Протестующие заблокировали главный мост в Сухуме

РИА «Новости»: протестующие в Абхазии перекрыли движение через Гумистинский мост

Более двухсот участников акции протеста в Абхазии заблокировали движение по верхнему Гумистинскому мосту, который находится на выезде из Сухума и является частью главной республиканской автодороги, ведущей к Новому Афону, Гагре и границе с Россией, сообщило РИА «Новости». По переправе проезжают только машины скорой помощи.

«Также помогаем пешеходам, если им нужно перенести чемоданы или другой груз, организован трансфер в Сочи и Сухум», — рассказал один из манифестантов Леван Инапшба.

Участники акции протеста выспутабют против ратификации соглашения с Россией об инвестициях.

При этом они разблокировали один из трех мостов, ведущих к столице республики Сухуму. Речь идет о Кодорском мосте, расположенном неподалеку от села Аджюбжа в Очамчирском районе.

Источник в парламенте республики сообщил, что мост разблокировали для движения транспорта после того, как депутаты пообещали содействовать освобождению из изолятора временного содержания шестерых участников протеста, задержанных накануне.

«Депутат парламента Беслан Эмурхба и глава Очамчырского района Беслан Бигвава пообещали родственникам задержанных, что в ближайшее время тех отпустят на свободу и попросили под их ответственность разблокировать дорогу», — сказал РИА «Новости» источник.

Ранее стало известно, что оппозиционеры в Сухуме перекрыли республиканскую дорогу и два моста с помощью сельскохозяйственной техники.

Накануне на акции протеста вышли десятки жителей Сухума. Некоторые пытались протаранить ворота здания Службы госбезопасности. После потасовки президент Абхазии Аслан Бжания провел экстренное заседание Совбеза.

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