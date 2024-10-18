Лавров уличил Запад в желании «открыть второй фронт» против России на Кавказе

Лавров обвинил Запад в попытке «разжечь костер» в Абхазии, Южной Осетии и Грузии

Западные страны продолжают пытаться «открыть второй фронт» и усугубить отношения Грузии с Абхазией и Южной Осетией. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания консультативной региональной платформы «3+3».

По его словам, недоброжелатели хотят «разжечь костер» в отношениях стран и дестабилизировать обстановку. Запад стремится укрепить свое влияние в регионе, чтобы подорвать сотрудничество России и стран Южного Кавказа, заключил дипломат.

Ранее правящая партия Грузии опровергла слухи о том, что страна якобы собирается признать независимость Осетии и Южной Абхазии. Исполнительный секретарь «Грузинской мечты» объяснил, что подобные сообщения распространяет оппозиция.