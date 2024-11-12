Оппозиционеры в Абхазии заблокировали тракторами мосты и трассу

Глава МВД Абхазии Киут: протестующие перекрыли трассу и два моста

Демонстранты в Сухуме с помощью сельскохозяйственной техники перекрыли республиканскую дорогу и два моста. Об этом заявил министр МВД Абхазии Роберт Киут, его процитировало агентство «Апсныпресс» .

«В настоящее время некоторые массы находятся на площади, другие перекрывают мост», — отметил он.

О протестах в республике и блокировке дороги доложили президенту Аслану Бжании. Он провел экстренное заседание Совбеза страны. Митинги начались после задержания четырех человек, которые пытались напасть на депутата парламента после внеочередной сессии.

Оппозиционеры выдвинулись к зданиям МВД и Службы госбезопасности республики, начались потасовки. Министр внутренних дел подтвердил, что протестующие пытались штурмовать ворота.

Председатель службы госбезопасности Дмитрий Кучуберия назвал произошедшее «массовыми беспорядками» и сообщил о случаях применения силы к сотрудникам службы безопасности.