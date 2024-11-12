Движение по Кодорскому мосту в Абхазии разблокировали

Абхазские правоохранители разблокировали движение по Кодорскому мосту, который перекрывали сторонники оппозиции. Об этом РИА «Новости» заявил начальник ГАИ Очамчирского района Эдуард Кукуридзе.

По переправе уже начали ездить автомобили. По данным источника агентства, протестующие пытались второй раз перекрыть мост, но их попытку пресекли силовики.

Ранее президент республики Аслан Бжания выступил с обращением к народу и рассказал, что власти работают над разблокировкой главной трассы и мостов. Он призвал жителей не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие на фоне происходящих в стране протестных акций.

Политолог Юрий Светов отметил, что беспорядки в Абхазии вспыхивают регулярно. Он предположил, что протесты возникают из-за местного законодательства, мешающего стране развиваться. По его мнению, из-за жесткой бюрократической системы возникают проблемы в сфере строительства и бизнеса.