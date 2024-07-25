Подозреваемого в убийстве Фарион задержали в Днепропетровске

В Днепропетровске задержали 18-летнего подозреваемого в убийстве экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в Telegram-канале.

О задержании президенту Украины доложил министр внутренних дел Игорь Клименко.

«Операция по задержанию была очень непростой, в течение этих дней над раскрытием убийства работали сотни специалистов», — написал Зеленский.

Он поблагодарил всех, кто каждый день находил новые факты и добавлял их к картине преступления. Зеленский поручил главе МВД представить общественности все детали случившегося.

Клименко заявил о достаточном количестве доказательств того, что именно 18-летний парень стрелял в Фарион, сообщил RT. Ответственность за убийство экс-депутата Рады ранее взяла на себя неонацистская организация National-Socialism/White Power*.

* Запрещенная в России террористическая организация.