«Бабуся, в садике москаль». Как Фарион боролась со всем русским на Украине

Личность человека, подстрелившего одиозного экс-депутата Верховной рады Ирину Фарион во Львове, все еще не установили. В МВД не исключают, что убийство могло быть заказным. Оппонентов у националистки хватало. Причем даже среди исповедовавших те же нацистские идеи. В какие скандалы успела попасть за время своей бурной деятельности русофобка, «посылавшая Аленок в Московию», — в материале 360.ru.

Фарион отчитала детей за имена В 2010 году Фарион, еще будучи депутатом Львовского облсовета от партии всеукраинского националистического объединения «Свобода», посетила один из детских садов на западе Украины, где провела так называемый урок грамотности. Она перепугала детей, имена которых были недостаточно украинскими, и посоветовала таким дошколятам уезжать из страны.

Фото: РИА «Новости»

«Если станешь Аленой, то нужно паковать чемоданы и выезжать в Московию», — заявила депутат одной из девочек. Мальчику Мише тоже досталось, потому что, по мнению Фарион, он должен быть Мыхайлыком. Воспитанницу по имени Лиза националистка пристыдила, заявив, что ее имя происходит от инфинитива… «лизать».

Маша — форма не наша. Пусть едет туда, где Маши живут. У нас она должна быть Маричкой. Петя тоже должен отсюда уехать, если не станет Петрыком. Мыколку никогда не обзывайте Колей, Ганнусю — Аннушкой, а Наталочку — Наташей. Ирина Фарион

На этом депутат не остановилась и даже припомнила идеолога украинского национализма Степана Бандеру*. «Можно ли представить, чтобы [его] дома звали: „Степа, иди есть борщ“? Поэтому не „оволчивайте“ и не „омедвеживайте“ украинские имена», — наставляла детей Фарион. Случившееся вызвало очень широкий резонанс. Возмущены были не только близкие ребят, которых напугала депутат, а Фарион «прославилась» на всю страну.

Фото: РИА «Новости»

Инициативы Фарион В последующие годы она неоднократно оскорбляла русскоязычных граждан Украины и выступала с дикими инициативами для «защиты мовы». В 2017-м, например, призвала не давать работу и образование тем, кто не говорит на украинском. В 2018-м советовала «бить ногой в челюсть каждому москворотому». К тому же периоду относится ее высказывание о том, что русскоязычные жители страны — «умственно отсталые предатели и самая большая проблема».

Фото: РИА «Новости»

«Где у нас сейчас война? Там, где были русскоязычные граждане. Это Луганская, Донецкая области и Крым. <...> Почему? Там были российская церковь, российская культура и русский язык. Они умственно отсталые, эти русскоязычные», — сказала Фарион в эфире ток-шоу «Противоположный Взгляд LIVE».

Назвала Зеленского «оно» Не остался без ее внимания и Владимир Зеленский. Исключительно по-украински он заговорил только в 2022-м, до этого с мовой у политика все было сложно. В 2019 году за его общение в предвыборном штабе на русском языке Фарион охарактеризовала Зеленского местоимением «оно».

Фото: официальный сайт президента Украины

«А вы можете перевести, что оно несло? I don’t understand, что оно несло. Оно в украинском государстве живет, оно выучило государственный язык?» — поинтересовалась экс-нардеп. В 2020-м Фарион обозвала его биологическим мусором. Причиной стали слова о Степане Бандере*. В том же году она проехалась по Ирине Верещук (позднее ей дадут место вице-премьера). И тоже из-за высказываний о лидере ОУН*. «Когда временами слышу эту дурноватую шавку от зеленых слуг Верещук, то думаю: вот оно — наибольшее унижение и превращение пани в бабское политическое чучело. Эта примитивная панельная дура что-то там рявкнула о Бандере*», — возмущалась Фарион.

Фото: Anastasiia Smolienko / Global Look Press

К слову, ненавидела экс-нардеп не только русских. Летом 2020-го она заявила, что ее аккаунт в Facebook** заблокировали евреи, назвав их «пейсатыми». Через три года ее снова забанили в этой соцсети. «Падаль стекает желчью от моей правды. Давайте работать здесь», — написала Фарион в своем Telegram-канале.

СБУ возбудила дело на Фарион В ноябре 2023 года СБУ завела дело на Фарион. Поводом назвали одно из интервью экс-депутата Рады, в котором она заявила, что категорически не воспринимает русскоязычных бойцов ВСУ и не может назвать их украинцами. Производство завели по статьям о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, об оскорблении чести и достоинства военнослужащего, а также о нарушениях тайны переписки и неприкосновенности частной жизни.

Фото: РИА «Новости»

В пресс-службе СБУ тогда уточнили, что Фарион в соцсетях публиковала скриншоты сообщений, полученных от студента, проживающего в Крыму. В сообщениях были указаны его имя, фамилия и другие данные. Помимо этого, Фарион предъявляла претензии и к националистическому формированию «Азов»***. В беседе с местной журналисткой бывший депутата Рады говорила, что не считает украинцами тех азовцев***, которые говорят на русском. Всем русскоязычным участникам этого нацбатальона она рекомендовала «ехать в Сибирь».

Я не могу назвать их украинцами, если они не говорят на украинском языке. Так пусть себя назовут русскими, ну и все. <…> Они такие большие патриоты. Ирина Фарион

Осенью того же года Фарион предлагала «утилизировать» русскоговорящее население Украины. По ее словам, для таких граждан нужно создать штрафбат и отправить рыть окопы для «святых украинских солдат».

Внуки Фарион ненавидят русский язык В январе этого года года Фарион хвасталась тем, что ее внуки ненавидят русских и русскоязычных. Своей «гордостью» политик поделилась в интервью каналу PAI. «Когда я как-то взяла свою внучку — она в первом классе — к себе домой, и у меня были включены „Единые новости“. <…> И вдруг <…> воин говорит на русском языке. Она смотрит квадратными глазами и говорит: „Бабуля, кто это такой? Это москаль?“ — поделилась экс-депутат.

Фото: РИА «Новости»

Тут же она посетовала, что вопрос девочки вызвал у нее неловкость, потому, по ее словам, ребенку было сложно объяснить, как же так вышло, что мужчина в украинской форме говорит на русском. Рассказывала она и о своем внуке Дмитрике, который спит с флагом Украины. Но этого для спокойного сна недостаточно, поэтому в постель обязательно нужно класть красно-черное полотно. В детском саду мальчика, по словам Фарион, расстраивало обращение на русском языке. В качестве примера она приводила случай, когда «какой-то Гриша» сказал ему «привет».

И мой внук должен его учить при помощи своего маленького кулачка украинскому языку. Потому что ребенок приходит нервный домой и говорит: «Бабуся, в садике москаль». А бабуся говорит, что москаля нужно уничтожать, и Дмитрик уничтожает москаля. Ирина Фарион

Фарион получила пулю в висок Вечером 19 июля бывшего депутата Рады подстрелили на улице Масарика в центре Львова. Через несколько часов она умерла в больнице. В качестве основных версий убийства в МВД рассматривают личную неприязнь и общественно-политическую деятельность Фарион.

Фото: РИА «Новости»

Личность нападавшего пока не установили. Местное издание «Общественное» со ссылкой на соседей погибшей сообщало, что предполагаемый стрелок за несколько недель до нападения часто появлялся во дворе ее дома и ни от кого не скрывался. Местная жительница рассказала журналистам, что видела убегавшего с места преступления мужчину и узнала в нем человека, который регулярно приходил во двор. «Он здесь две недели наблюдал и только смотрел сюда. Он здесь был каждый день с позапрошлой недели. Каждый день в 10 часов сидел на лавочке», — указала она.

*ОУН — запрещенная в России экстремистская организация. Бандера был ее лидером. **Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена. ***«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.