Названы две основные версии убийства экс-депутата Рады Фарион

МВД Украины: основной версией убийства Фарион рассматривают личную неприязнь

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Основными версиями убийства экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион стали личная неприязнь и общественно-политическая деятельность. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в своем Telegram-канале.

По его словам, в правоохранительных органах не исключили, что убийство Фарион могло быть заказным.

«Полицейские совместно с сотрудниками СБУ проводят комплекс мер, чтобы найти стрелка. Параллельно используем технические возможности для идентификации нападающего», — заявил Клименко.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал убийство Фарион провокацией и вызовом демократии. Он пообещал, что расследование покушения будет оперативным.

Ранее стало известно о смерти националистки Фарион. Она скончалась в больнице во Львове после покушения. Неизвестный выстрел в экс-нардепа на улице во Львове. Женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии. Она умерла, не приходя в сознание.

Президент Украины Владимир Зеленский осудил покушение на Фарион. Поисками преступника сейчас занимаются сотрудники национальной полиции и СБУ.

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