На Украине начали искать «российский след» в убийстве Фарион

Клименко: следователи ищут «российский след» в покушении и убийстве Фарион

Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что следователи допускают наличие «российского следа» в убийстве бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион. Его слова привело в своем Telegram-канале украинское издание «Общественное».

«Следователи не исключают в убийстве „российский след“», — рассказал министр.

По словам Клименко, по делу уже назначили ряд экспертиз, включая баллистическую, так как на месте происшествия нашли гильзу.

До этого Клименко назвал две версии убийства националистки — личная неприязнь и общественно-политическая деятельность.

Фарион скончалась в больнице во Львове после покушения. Вечером в пятницу, 19 июля, ей в голову выстрелил неизвестный. Нападавший скрылся, его ищут национальная полиция и сотрудники СБУ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский осудил покушение на Фарион, а также призвал наказать виновных.

Как рассказал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, в больницу Фарион поступила в тяжелом состоянии, впала в глубокую кому, во время операции находилась на искусственной вентиляции легких. Врачи сделали все возможное, но Фарион умерла, не приходя в сознание.