Экс-депутат Рады Фарион получила пулю в висок во Львове

Одиозного экс-депутата Верховной рады Ирину Фарион подстрелили во Львове. По данным местного издания «Страна.ua», огонь по националистке открыл молодой человек лет 20-25 лет, подкараулив у подъезда.

Львовская журналистка и телеведущая канала «Эспрессо» Марта Олиярник заявила в соцсетях, что у Фарион огнестрельное ранение в область виска. Пострадавшую забрала скорая.

Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич в своем Telegram-канале добавил, что Фарион жива, но состояние ее очень тяжелое. По его информации, в экс-нардепа стреляли на улице Масарика. Стрелок был в перчатках, а оружие — без глушителя, добавил он.

Фарион широко известна своими русофобскими выпадами. В минувшем году против нее открыла производство Служба безопасности Украины. Причиной стало одно из интервью, в котором главная ненавистница всего русского заявила, что категорически не воспринимает русскоязычных бойцов ВСУ и не может назвать их украинцами.

Слова экс-нардепа вызвали возмущение. Уголовное производство начали по статьям о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, а также об оскорблении чести и достоинства военнослужащего.

В январе этого года Фарион заявляла, что гордится ненавистью своих внуков к русским и русскоговорящим.