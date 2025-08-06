Сегодня 03:04 Политическая казнь Гуцул. Что известно о деле главы Гагаузии и почему его назвали неприкрытой расправой Политолог Хащенко: приговор Гуцул — это откровенная и неприкрытая расправа 0 0 0 Фото: Denis Bocharov/NEWS.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Задержание Евгении Гуцул в Кишиневе

В Молдавии вынесли приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул — молодого политика и мать двоих детей приговорили к семи годам тюрьмы. Почему суд назвали судилищем, а приговор — откровенной и неприкрытой политической расправой, а также что известно о Евгении Гуцул, ее жизни, карьере, политических устремлениях и отношениях с Россией — в материале 360.ru.

Детство и юность Евгения Гуцул, в девичестве Буюклы, родилась в селе Етулия Молдавской ССР 5 сентября 1986 года. Окончила девять классов местной школы, активно участвовала в культурной жизни села, занималась музыкой и танцами. Родители поддерживали стремления Евгении, считая образование главной ценностью. Евгения Гуцул признавалась, что главным примером в жизни стала ее мать. Будущая глава Гагаузии получила юридическое образование. До начала политической карьеры в 2010-х годах Евгения Гуцул работала оператором связи, коммерческим представителем.

Фото: РИА «Новости»

Личная жизнь главы Гагаузии Евгения Гуцул замужем и воспитывает двоих детей, младшему два года. Супруг политика Артем Гуцул занимается бизнесом, его компания поставляет оборудование и посуду в рестораны. Ранее Евгения признавалась, что удачно вышла замуж и счастлива в семье. Она отметила, что семья — это источник тепла, вдохновения и силы. Главными ценностями Гуцул назвала любовь и верность, а самыми прочными стенами — стены родного дома.

Фото: РИА «Новости»

Политическая карьера Гуцул Активная политическая жизнь Евгении Гуцул началась в 2018 году, когда она стала консультантом, а затем и секретарем оппозиционной партии «Шор». Лидером партии являлся бизнесмен Илан Шор, покинувший Молдавию в 2019 году из-за преследований. В марте 2022 года Евгения Гуцул зарегистрировалась кандидатом на пост башкана (главы) Гагаузии от партии «Шор». В поданных в ЦИК документах в биографии кандидата не были указаны место работы и должность. В тот период в ее социальных сетях появились первые публикации политического содержания. Во время предвыборной кампании Гуцул обещала реализовать «прекрасные проекты» в автономии и многое изменить всего за год. В случае избрания она обещала объединить гагаузский народ, улучшить экономику и инфраструктуру региона

Фото: РИА «Новости»

В поддержку Гуцул выступали российские звезды эстрады Филипп Киркоров, Николай Басков и Стас Михайлов, а также лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. По итогам первого тура выборов башкана Гагаузии Гуцул получила 26,47% голосов и вышла во второй тур. В мае Евгения Гуцул победила на выборах главы Гагаузии, ее поддержали 52,36% избирателей. На пост главы автономии вступила 19 июля 2023 года. Власти Молдавии заявили, что голосование прошло с нарушениями и отказались признавать результаты выборов. Президент Майя Санду отказалась включать новоизбранного башкана Гагаузии Евгению Гуцул в состав правительства. Вместо торжественного проведения присяги на заседании трибунала и Народного Собрания, результаты голосования огласил ЦИК. После чтения присяги Евгения Гуцул поцеловала флаг Гагаузии, проигнорировав флаг Молдавии.

Фото: РИА «Новости»

Отношение Евгении Гуцул к России Гуцул известна пророссийскими взглядами и ратует за сближение стран, о чем она не раз заявляла, уже будучи главой Гагаузии. Политик обращалась в российскому руководству с просьбой поставлять газ непосредственно в автономию по специальной стоимости. В 2024 году Гуцул встречалась с президентом России Владимиром Путиным. Визит политика в Сочи молдавские власти расценили как поддержку действий России на Украине. Санду обвинила российские власти в попытке дестабилизировать ситуацию в Молдавии. Гуцул также заявляла о возможности открытия в Москве представительства Гагаузии, чем опять вызвала недовольство Кишинева. В 2024 году она подписала соглашение по платежным картам «Мир» с целью преодоления экономической блокады Гагаузии со стороны властей в Кишиневе.

Фото: РИА «Новости»

Глава Гагаузии заявляла в 2024 году, что автономия не планирует выходить из состава Молдавии, однако регион может отделиться в случае объединения республики с Румынией. Гуцул заявила, что если в ответ на объявление независимости Гагаузии в автономию введут войска, то она обратится за помощью ко всем, включая Россию. В апреле 2024 года состоялся съезд, на котором оппозиция объединилась в блок «Победа», Гуцул подписала документ, став исполнительным секретарем политсовета. Оппозицию обвинили в стремлении получить финансирование со стороны России, а также в попытке повысить рейтинг среди «пророссийского электората». После выборов президента Молдавии, которые выиграла Санду, Гуцул обвинила ее в фальсификации при голосовании и заявила, что не признает ее главой Молдавии.

Фото: РИА «Новости»

Уголовные дела Евгении Гуцул Уголовное дело против политика возбудили в 2022 году. По версии следствия, Гуцул, будучи секретарем «Шор», с 2019 по 2022 годы ввозила из России неучтенные деньги для финансирования партии. Обвинение утверждало, что за три года «Шор» через Гуцул получила 42,4 миллиона леев (около 2,52 миллиона долларов). Также ее обвинили в координации протестов в сентябре–ноябре 2022 года. В апреле 2024 года Гуцул предъявили обвинение по делу о партии «Шор». Прокуратура также обвинила политика в незаконном финансировании избирательной кампании во время выборов главы Гагаузии в 2023 году.

Фото: РИА «Новости»

Также Гуцул предъявили еще одно обвинение в получении денег от организованной преступной группировки. Так власти Молдавии и прокуратура называют людей из окружения руководителя «Победы» Илана Шора. Гуцул отвергала все предъявленные обвинения и называла их сфабрикованными и политически мотивированными. Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта 2025 года, через три дня суд принял решение заключить политика под стражу. В апреле меру пресечения изменили на домашний арест. Каждое заседание по делу главы Гагаузии сопровождалось многочисленными акциями в ее поддержку. Судья по делу о продлении ареста 10 июля взял самоотвод — по мнению СМИ, он не смог сопротивляться давлению со стороны властей. Прокуратура запрашивала для Гуцул девять лет лишения свободы. Заключительное заседание суда прошло 5 августа.

Фото: РИА «Новости»

Приговор суда Между сторонниками главы автономии и полицейскими у суда в Кишиневе случились столкновения. Силовики оцепили квартал у здания суда и не пропускали людей, в том числе и супруга Евгении Гуцул. Сторонники политика попытались прорвать кордон и отступили только когда полицейские пропустили мужчину. Суд района Буюканы в Кишиневе вынес приговор Евгении Гуцул — семь лет лишения свободы. Это стало кульминацией политического преследования башкана Гагаузии со стороны молдавских властей. Приговор привели в исполнение, Гуцул посадили в автозак и увезли. В столице Гагаузии Комрат с воскресенья проходят акции в поддержку Гуцул. Люди прорывались в заблокированный полицией город пешком. Центр Кишинева во вторник был забит полицией.

Фото: РИА «Новости»

Заместитель председателя исполнительного комитета Гагаузии Виктор Петров в беседе с kp.ru рассказал, что Гуцул находится в пенитенциарном учреждении № 13 города Кишинева. «Это самое нехорошее место. Которое даже не прошло проверку Санэпидемстанции. Там повышенный риск заболеть туберкулезом, сырость, вентиляции нет. И власть таким образом демонстрирует, насколько жестоко можно относиться к политическим оппонентам», — отметил Петров. Он добавил, что с 5 августа политик начала отбывать наказание, ее распределят в другое учреждение. Защита готовит апелляцию.

Фото: РИА «Новости»

Реакция в России на приговор Гуцул «Неприкрытая расправа» «Приговор Евгении Гуцул является откровенной и неприкрытой расправой. Сам суд был судилищем, в ходе которого стороне защиты не разрешали предоставлять своих свидетелей и доказательства. Фактически этим решением всем политическим оппонентам власти был послан четкий сигнал: сегодня — Гуцул, завтра — можешь быть ты», — заявил в беседе с 360.ru политолог Антон Хащенко. Он отметил, что подобное решение суда является очередным этапом «быстротекущей деградации» государства. Он напомнил о нарушениях конституции, когда Санду отказалась включать Гуцул в правительство, а также фальсификацию на выборах президента и референдума по членству в ЕС. Хащенко также добавил в этот список запрет на участие в парламентских выборах оппозиционному блоку «Победа».

Фото: РИА «Новости»

«Вишенка на торте — недавние заявления главы ЦИК Молдавии Анжелики Караман, что страны ЕС имеют право вмешиваться в выборы в Молдавии. По ее словам, даже если это прямое финансирование политических сил, это не будет считаться формой электоральной коррупции», — заявил политолог. Он добавил, что Молдавия является тоталитарным государством где, с одной стороны, оппонентов не допускают до выборов. А с другой — сажают по политическим мотивам тех, кто, по мнению властей, представляет хоть какую-то угрозу режиму.

Оруэлловщина в чистом виде, но этого никого ни в верхах, ни в ЕС не смущает. Антон Хащенко политолог

«Политическое судилище» Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий также назвал приговор суда в отношении Гуцул неоправданно жестким и политически ангажированным судилищем.

Режим гражданки Румынии Майи Санду устраняет неугодных, устраняет сильных оппонентов. Делает это топорно, некрасиво и недопустимо с точки зрения европейской цивилизации XXI столетия. Леонид Слуцкий Лидер ЛДПР

Слуцкий пообещал добиваться освобождения башкана Гагаузии всеми способами, доступными Комитету по международным делам Государственной Думы и партии ЛДПР. Он заявил, что будет апеллировать к здравым силам в Молдавии и мире, которые также считают чудовищным и несправедливым приговор Гуцул. Лидер ЛДПР выразил уверенность, что Евгения Гуцул выдержит удар и закалится, как политик и как человек, за которую выступают люди далеко за пределами Молдавии.

Фото: РИА «Новости»

Реакция политиков и дипломатов Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал приговор «образцом политически мотивированного решения», призванного оказать неприкрытое давление на политического оппонента в преддверии парламентских выборов. Сенатор Константин Косачев заявил, что потрясен несправедливостью и жестокостью по отношению к прекрасному политику и матери двоих малолетних детей. Он назвал это политической расправой и отметил, что диктатура Молдавии в очередной раз получит индульгенцию от Запада. Бывший президент Молдавии и лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил, что приговор Гуцул стал проявлением личной мести со стороны действующего президента Майи Санду. Он обвинил молдавские власти в автократии. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подобный приговор — это не просто позор, а самая настоящая беда, которая напала на Молдавию и ее народ. Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что все, кто приложил руку к расправе над Гуцул, сядут.