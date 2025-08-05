Симоньян предупредила о расплате всех, кто приложил руку к делу Гуцул

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала приговор главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул, осужденной в Молдавии. В своем Telegram-канале она написала, что причастных к расправе над Гуцул ждет тюремный срок.
«Все, кто приложил руку к расправе над Гуцул, сядут. Как минимум. Вот увидите», — написала она.
Районный суд Кишинева приговорил Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы. Об этом сообщила ее адвокат Наталья Байрам. Политика обвинили в незаконном финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор» и управлении избирательным фондом на выборах в 2024 году.
Гуцул арестовали 25 марта и поместили под стражу на 20 суток.
Сама политик называла сфабрикованным уголовное дело о незаконном финансировании политических партий. Она призналась сторонникам, что не собирается отказываться от борьбы.
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