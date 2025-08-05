Додон назвал приговор Гуцул местью со стороны Санду

Бывший президент Молдавии и лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил, что приговор главы Гагаузии Евгении Гуцул стал проявлением личной мести со стороны действующего президента Майи Санду. Об этом он написал в своем Telegram-канале .

По словам политика, вынесенное решение о семилетнем лишении свободы в отношении избранного народом лидера местной администрации — это результат работы «реформированной» юстиции, действующей в интересах главы государств.

Он обвинил молдавские власти в автократическом управлении и пообещал, что оппозиция намерена добиться перемен.

Во вторник, 5 августа, районный суд Кишинева признал Евгению Гуцул виновной по делу о финансировании запрещенной в стране партии «Шор» и приговорил к семи годам лишения свободы.

Сама политик назвала уголовное дело сфабрикованным и заявила, что не будет отказываться от борьбы.