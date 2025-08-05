В Совфеде приговор Гуцул назвали расправой над политическим оппонентом

Приговор Евгении Гуцул стал решением властей, но никак не судебной инстанции, заявил в своем Telegram-канале сенатор Константин Косачев. По его словам, он просто потрясен случившимся: этой несправедливостью и жестокостью по отношению к прекрасному политику и матери двоих малолетних детей.

«Это расправа над политическим оппонентом в преддверии парламентских выборов 28 сентября. Диктатура в Молдове, не сомневаюсь, и на этот раз получит индульгенцию от Запада», — подчеркнул он.

Тут же сенатор обратил внимание, что судьбы этой республики уже который год решают иностранные граждане из-за рубежа. А так быть ни в коем случае не должно.

«Надеюсь, что скоро этому настанет предел. Молдова и ее граждане заслуживают лучшей судьбы!» — добавил Косачев.

В заключение он снова выразил поддержку главе Гагаузии.

Приговор Гуцул огласили сегодня. Суд дал ей семь лет лишения свободы. Ее защита уже заявила, что будет обжаловать это постановление.