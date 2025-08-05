Главу Гагаузской автономии Молдавии Евгению Гуцул приговорили к семи годам тюрьмы по делу о финансировании партии «Шор». Об этом сообщил ее адвокат.

Между сторонниками главы автономии и полицейскими у суда в Кишиневе случились столкновения. Силовики оцепили квартал у здания суда и не пропускают людей.

Мужу Гуцул не разрешили пройти вместе с ней, это разозлило сторонников. Они попытались прорвать полицейский кордон и отступили, когда полицейские пустили мужчину.

Прокуратура Молдавии запросила суд приговорить Гуцул к девяти годам лишения свободы. Такие требования возмутили официального представителя МИД России Марию Захарову. По ее мнению, Брюссель начал строить диктатуру.

Ранее Гуцул назвала сфабрикованным уголовное дело о незаконном финансировании политических партий. Она призналась сторонникам, что не собирается отказываться от борьбы.