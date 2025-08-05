Приговор Гуцул в Кремле назвали образцом политически мотивированного решения

Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул демонстрирует пример политически мотивированного решения и давления на оппонентов в Молдавии. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщил РИА «Новости» .

«Ну да, это действительно образец политически мотивированного решения. Это образец попыток оказания неприкрытого и незаконного, на самом деле, давления на политических оппонентов в ходе предвыборной кампании», — сказал Песков.

Во вторник районный суд Кишинева приговорил Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы. Суд постановил, что приговор должен быть исполнен немедленно. Об этом РИА «Новости» сообщила адвокат Наталья Байрам. Гуцул признали виновной в финансировании партии «Шор», деятельность которой запрещена в Молдавии.

В Кремле заметили, что в Молдавии оппозицию ограничивают, а демократические нормы нарушаются.

«Мы видим, как оппозиция всячески зажимается в Молдавии. Фактически люди лишаются возможности голосовать за тех, кого они предпочитают. И конечно, речь идет о том, что, скажем так, правила и нормы демократии всячески попираются сейчас в этой стране», — подчеркнул пресс-секретарь.

Гуцул назвала приговор суда политической расправой. Она подчеркнула, что будет бороться за свою честь, имя и правду. По мнению политика, дело против нее — попытка запугать жителей Гагаузии и всю оппозицию.