Перо вместо штыка. В Европе еще найдется место дипломатии
Блогер «Голос Мордора» допустил появление коалиции из стран Европы за мир
Поездки премьер-министра председательствующей в Евросоюзе Венгрии Виктора Орбана в Киев и Москву не были бесполезным мероприятием. В Европе все больше стран приходит к пониманию того, что Украина потерпит поражение. И это тоже заставляет их думать о переговорах, рассказал в колонке для Telegram-канала 360.ru автор Telegram-канала «Голос Мордора».
Далее — его прямая речь.
Виктор Орбан занимается тем, что когда-то называлось челночной дипломатией. Называлось когда-то, потому что сейчас дипломатия уже почти умерла. Уходящий с поста главный дипломат Европы Жозеп Боррель ведет себя, как самый настоящий кровожадный ястреб.
Приходящая ему на замену бывшая эстонская премьерка Кайя Каллас точно ничуть не миролюбивее. А европейский фонд мира вообще спонсирует закупки оружия. Какая уж тут дипломатия?
И вот Виктор Орбан сначала едет в Киев говорить с Владимиром Зеленским, считающим себя президентом Украины, а затем в Москву — к президенту России Владимиру Путину.
Очевидно, что видимого результата этих визитов нет. В Киеве Орбана встретили очень холодно, да и вообще, там не уполномочены говорить о мире, либо вообще вести какие-то переговоры.
А вот в Москве, судя по всему, Виктор Орбан узнал что-то новое и очень важное. И явно не в пользу Украины, так как министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отменил запланированную на понедельник встречу с главой немецкой дипломатией Анналеной Бербок.
Отменил, скорее всего, из рациональных соображений. Просто потому, что разговаривать не о чем.
Курс коалиции — на мир
Но очень вероятно, что в Европе появится коалиция стран, которые выступают за настоящий мир. Две, Венгрия и Словакия, уже есть.
В случае победы правых на выборах во Франции новые власти страны тоже могут проводить политику, отличную от того, что продвигает Эммануэль Макрон.
Марин Ле Пен уже заявила, что ни о каких французских военных на Украине не может идти и речи, а кроме того, будет отозвано разрешение Украине бить французским оружием по признанной западом территории России.
В Нидерландах тоже есть возможность изменения политики. Да и во всех странах Европы народ подустал от того, что делают их власти. Европейским ястребам как минимум станет гораздо сложнее продвигать свою политику.
Так что действия Виктора Орбана вовсе не бесполезны. Место для дипломатии еще есть, хоть ей и активно сопротивляются. Все больше стран приходит к пониманию того, что Украина потерпит поражение, и это тоже заставляет их думать о переговорах.
И для России тут главное, чтобы эти переговоры не стали прологом к новому конфликту, о чем на Западе некоторые мечтают.