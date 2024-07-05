Перо вместо штыка. В Европе еще найдется место дипломатии

Поездки премьер-министра председательствующей в Евросоюзе Венгрии Виктора Орбана в Киев и Москву не были бесполезным мероприятием. В Европе все больше стран приходит к пониманию того, что Украина потерпит поражение. И это тоже заставляет их думать о переговорах, рассказал в колонке для Telegram-канала 360.ru автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Виктор Орбан занимается тем, что когда-то называлось челночной дипломатией. Называлось когда-то, потому что сейчас дипломатия уже почти умерла. Уходящий с поста главный дипломат Европы Жозеп Боррель ведет себя, как самый настоящий кровожадный ястреб.

Приходящая ему на замену бывшая эстонская премьерка Кайя Каллас точно ничуть не миролюбивее. А европейский фонд мира вообще спонсирует закупки оружия. Какая уж тут дипломатия?

И вот Виктор Орбан сначала едет в Киев говорить с Владимиром Зеленским, считающим себя президентом Украины, а затем в Москву — к президенту России Владимиру Путину.

Очевидно, что видимого результата этих визитов нет. В Киеве Орбана встретили очень холодно, да и вообще, там не уполномочены говорить о мире, либо вообще вести какие-то переговоры.