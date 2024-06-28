Новое руководство Евросоюза утвердят на сессии Европарламента в июле

На саммите Евросоюза в Брюсселе одобрили кандидатуры на ключевые посты в евроинститутах. Их утвердят на сессии Европарламента в июле. Еврокомиссию возглавит Урсула фон дер Ляйен, объявил действующий глава Евросовета Шарль Мишель в соцсети X .

«Евросовет предложил Урсулу фон дер Ляйен в качестве кандидата на пост председателя Еврокомиссии», — заявил он.

Мишеля на посту главы Евросовета заменит экс-премьер Португалии Антониу Кошту, а новым верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности станет премьер Эстонии Кайя Каллас. Фон дер Ляйен приступит к исполнению обязанностей в сентябре, Каллас — в октябре, а Кошту — в декабре. Пленарная сессия Европарламента, на которой утвердят назначения, состоится 16 июля.

В июне начались переговоры о членстве Молдавии и Украины в Евросоюзе. В отличие от них, Грузии пригрозили «закрытой дверью» из-за политики нынешнего правительства.