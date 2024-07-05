Орбан не передавал Путину никаких посланий от Зеленского

Ушаков заявил, что Орбан не передавал Путину никаких посланий от Зеленского

Фото: РИА «Новости»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не передавал президенту России Владимиру Путину никаких посланий от украинского лидера Владимира Зеленского, с которым виделся во вторник. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. Его слова привело РИА «Новости».

На соответствующий вопрос журналистов Ушаков ответил отрицательно. Он также отметил, что диалог Орбана и Путина был откровенным и касался всех вопросов украинского кризиса.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков высоко оценил позицию Орбана и его попытки сопоставить позиции России и Украины.

Сам венгерский премьер рассказал, что предложил Зеленскому временно прекратить огонь для начала переговоров. Он подчеркнул, что президент Украины от этой идеи был не в восторге, но обещал подумать.

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