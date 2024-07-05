Орбана из-за поездки в Россию обвинили в подрыве единства Евросоюза

Мамер: визит Орбана в Россию подорвет единство ЕС и поездку членов ЕК в Венгрию

Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию не соответствует стратегии Евросоюза и подорвет его единство, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. Его процитировало РИА «Новости» .

«Речь идет о снижении напряженности, но не о мире, мы считаем что это подрывает единство и целеустремленность, которую мы должны демонстрировать, чтобы этот конфликт закончился», — сказал он.

Мамер заявил, что в Евросовете выработали четкую позицию по отношению к кризису — проводить любые обсуждения с участием Украины, продолжать поддерживать ее и требовать вывода войск России. Он обвинил Орбана в ведении переговоров от имени сообщества.

Представитель ЕК допустил, что из-за визита Орбана в Москву придется отменить поездку еврокомиссаров в Венгрию как государства — председателя Совета ЕС. Ее планировали устроить после летних каникул.

Орбан прилетел в Москву 5 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин примет венгерского политика.