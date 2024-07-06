Ле Пен упрекнула Мбаппе в богатстве и попросила не лезть в политику
Ле Пен заявила Мбаппе, что французы плохо воспринимают советы миллионеров
Капитан сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе призвал голосовать против правых. Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен раскритиковала его за вмешательство в политику, сообщила газета Le Point.
«Французы устали получать моральные уроки и инструкции по голосованию», — сказала она.
Ле Пен признала, что Мбаппе — очень хороший футболист. Однако она раскритиковала спортсменов, актеров и певцов, владеющих миллионами, за политические наставления французам, которые живут намного беднее их — на 1400 евро в месяц.
Политик заявила, что капитану сборной посчастливилось жить хорошо, его миновали бедность и безработица, но французы жаждут возродиться и проголосовать по своему желанию.
Ее возмутило высказывание Мбаппе о результатах первого тура парламентских выборов. Футболист назвал их катастрофическими из-за победы правых сил и призвал французов непременно проголосовать в воскресенье.