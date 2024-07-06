Ле Пен упрекнула Мбаппе в богатстве и попросила не лезть в политику

Капитан сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе призвал голосовать против правых. Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен раскритиковала его за вмешательство в политику, сообщила газета Le Point .

«Французы устали получать моральные уроки и инструкции по голосованию», — сказала она.

Ле Пен признала, что Мбаппе — очень хороший футболист. Однако она раскритиковала спортсменов, актеров и певцов, владеющих миллионами, за политические наставления французам, которые живут намного беднее их — на 1400 евро в месяц.

Политик заявила, что капитану сборной посчастливилось жить хорошо, его миновали бедность и безработица, но французы жаждут возродиться и проголосовать по своему желанию.

Ее возмутило высказывание Мбаппе о результатах первого тура парламентских выборов. Футболист назвал их катастрофическими из-за победы правых сил и призвал французов непременно проголосовать в воскресенье.