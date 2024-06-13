Пашинян получил карт-бланш от США. Выход из ОДКБ уничтожит страну
Блогер «Голос Мордора»: Армения проиграет Азербайджану после выхода из ОДКБ
Армения не справится без поддержки ОДКБ, так как останется один на один с Азербайджаном и Турцией. Премьер-министр Никол Пашинян пошел на сделку с США и заранее проиграл, заявил в колонке для Telegram-канала 360.ru автор Telegram-канала «Голос Мордора».
Далее — прямая речь.
Промывание мозгов
Что касается Армении, мне лично интересен один вопрос — а какой истинный рейтинг сейчас у премьер-министра Никола Пашиняна и его партии? Понятно, что у него своя социология, которая выдается за правду, но после всего, что он натворил и продолжает творить, большая часть населения страны должна была его возненавидеть, даже несмотря на то, что армянскому народу сейчас усиленно промывают мозги по украинским лекалам.
Удачной находкой Пашиняна было то, что Россия и ОДКБ не помогли Армении в войне с Азербайджаном. Многие армяне на эмоциях могли и не заметить того факта, что сама Армения на самом деле и не воевала. Воевал Арцах, который к той же Армении не имеет никакого юридического отношения, не говоря уж о России и ОДКБ.
Уничтожение идентичности
Уверен, что многие армяне на холодную голову разобрались в ситуации, тем более что Никол Пашинян, сдав Арцах, теперь начинает сдавать и саму Армению. Причем не только в территориальном плане, но и в том, что касается традиций и национальной памяти.
Территории уже сдаются, а вместе с этим идет настоящий накат на Армянскую церковь и все чаще звучит идея о том, что никакого геноцида армян в начале XX века не было.
Из сознания армян Пашинян хочет выбить краеугольные камни, то, что скрепляло разделенный армянский народ веками, если брать ту же церковь. Очевидно, что часть армянского народа продолжает не замечать этого, либо же это происходит сознательно. Людям внушили, что, отказавшись от своей идентичности либо же заменив ее какой-то другой, можно будет жить очень хорошо и беззаботно.
Но вряд ли эта часть армянского народа очень велика. Против Пашиняна и его политики поднимаются все больше людей, а силовые методы, которыми он хочет сохранить свою власть, лишь умножат народное сопротивление.
Сдаться без боя
Пашинян получил карт-бланш на любые действия от США. Уж не знаю, что ему там пообещали, но он твердо намерен уничтожить Армению. И шаги в этом направлении все очевиднее. Выход страны из ОДКБ оставит ее один на один с Азербайджаном и Турцией, которым даже воевать не надо будет, чтобы со временем сделать из Армении западный Азербайджан.
И понятно, что никакая Америка тут ей не поможет.
Сейчас все зависит от народа Армении. Он может молчаливо, пусть и без восторга, принять политику Пашиняна и подписать себе приговор, а может просто снести власть, за бесценок продающую все самое святое, что есть у Армении.
Вопрос только в том, хватит ли у армянского народа воли и отваги. У украинцев в свое время не хватило. И страна оказалась ввергнутой в ад. Не хотелось бы, чтобы такое произошло и с Арменией.