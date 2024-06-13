Пашинян получил карт-бланш от США. Выход из ОДКБ уничтожит страну

Армения не справится без поддержки ОДКБ, так как останется один на один с Азербайджаном и Турцией. Премьер-министр Никол Пашинян пошел на сделку с США и заранее проиграл, заявил в колонке для Telegram-канала 360.ru автор Telegram-канала «Голос Мордора» .

Далее — прямая речь.

Промывание мозгов

Что касается Армении, мне лично интересен один вопрос — а какой истинный рейтинг сейчас у премьер-министра Никола Пашиняна и его партии? Понятно, что у него своя социология, которая выдается за правду, но после всего, что он натворил и продолжает творить, большая часть населения страны должна была его возненавидеть, даже несмотря на то, что армянскому народу сейчас усиленно промывают мозги по украинским лекалам.

Удачной находкой Пашиняна было то, что Россия и ОДКБ не помогли Армении в войне с Азербайджаном. Многие армяне на эмоциях могли и не заметить того факта, что сама Армения на самом деле и не воевала. Воевал Арцах, который к той же Армении не имеет никакого юридического отношения, не говоря уж о России и ОДКБ.

Уничтожение идентичности

Уверен, что многие армяне на холодную голову разобрались в ситуации, тем более что Никол Пашинян, сдав Арцах, теперь начинает сдавать и саму Армению. Причем не только в территориальном плане, но и в том, что касается традиций и национальной памяти.