Стычки митингующих с полицией произошли у здания МИД Армении

МВД: в Ереване задержали 26 протестующих во время стычек с полицией

Diego Herrera/Keystone Press Agency
Фото: Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Столкновения протестующих с полицией начались в Ереване возле здания Министерства иностранных дел Армении, сообщил корреспондент РИА «Новости». Правоохранители задержали 26 человек.

Архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий протесты, требовал от МИД высказаться по поводу антиармянских заявлений руководства Турции и Азербайджана. Демонстранты хотели встречи с дипломатами.

«По состоянию на данный момент в полицейские отделения доставлены 26 человек», — сообщили в пресс-службе МВД Армении.

Акции против правительства Никола Пашиняна и делимитации азербайджанской границы возобновились в Ереване в начале мая. Митингующие призвали выдвинуть на пост премьера Галстаняна.

Ранее в Армении приостановили вещание Первого российского канала. Компания якобы задолжала теле- и радиовещательной сети страны деньги за 2,5 месяца.

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