Спецназ в Ереване применил светошумовые гранаты против манифестантов

Аппарат президента Республики Армения
Фото: Аппарат президента Республики Армения/Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

На акции протеста в Ереване спецназ применил против манифестантов светошумовые гранаты. Об этос сообщило РИА «Новости».

В Армении начались волнения 9 мая, днем 12 июня ситуация накалилась и произошло столкновение протестующих и силовиков. Правоохранители пытались оттеснить участников акции от здания парламента. В результате стычки есть пострадавшие, их вынесли на руках с места противостояния и передали медикам в машины скорой помощи.

Манифестанты требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а также прекращения делимитации границы с Азербайджаном и отказа от передачи ему приграничных территорий.

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