Спецназ в Ереване применил светошумовые гранаты против манифестантов

На акции протеста в Ереване спецназ применил против манифестантов светошумовые гранаты. Об этос сообщило РИА «Новости» .

В Армении начались волнения 9 мая, днем 12 июня ситуация накалилась и произошло столкновение протестующих и силовиков. Правоохранители пытались оттеснить участников акции от здания парламента. В результате стычки есть пострадавшие, их вынесли на руках с места противостояния и передали медикам в машины скорой помощи.

Манифестанты требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а также прекращения делимитации границы с Азербайджаном и отказа от передачи ему приграничных территорий.