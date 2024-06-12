Премьер Пашинян: Армения выйдет из ОДКБ, сроки еще не определили

Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Сроки еще не определили, сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян, чьи слова привел «Интерфакс».

В рамках правительственного часа в парламенте оппозиционный депутат поинтересовался у главы кабмина, почему Армения не выходит из ОДКБ, выражая недовольство организацией.

«Выйдем. Мы решим, когда. <…> А вы что думаете? Какой следующий шаг?» — ответил Пашинян.

Он добавил, что другого пути нет, и республика не вернется назад.

В феврале 2024 года Армения заморозила участие в ОДКБ, так как в отношении страны якобы не выполнили условия соглашения. В мае стало известно, что республика не присоединится к финансированию бюджета организации.