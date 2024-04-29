Армения и Азербайджан начали демаркацию границы | 360°

Мир 29 апреля 2024, 01:23 Армения и Азербайджан начали демаркацию границы Алиев: между Азербайджаном и Арменией началась демаркация границ Аппарат Президента Республики Армения

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Азербайджан и Армения после делимитации границы начали ее демаркацию. Об этом азербайджанский президент Ильхам Алиев рассказал в телефонном разговоре госсекретарю США Энтони Блинкену, сообщило РИА «Новости».

«Договоренности по делимитации границы достигли на основе двустороннего диалога и взаимопонимания. <…> Президент назвал важным шагом, что вслед за делимитацией границы Азербайджан и Армения начался процесс демаркации границы», — указали в сообщении.

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Алиев назвал это позитивным шагом. Также в его пресс-службе отметили, что главы МИД Азербайджана и Армении в ближайшее время встретятся в Алма-Ате, чтобы обсудить мирные переговоры.

Неделю назад на спорном участке границы между этими двумя странами после проведенной делимитации установили пограничный столб. Новая разметка прошла по территории четырех сел, которые вернулись Азербайджану после последнего обострения в Нагорном Карабахе.