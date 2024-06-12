США и Армения повысят уровень отношений до стратегического партнерства

Армения и Соединенные Штаты заявили о намерении повысить уровень отношений до стратегического партнерства. Об этом свидетельствует заявление правительств двух стран, опубликованное на сайте госдепа США.

Документ подписали по итогам состоявшегося в Ереване заседания, в котором приняли участие глава МИД Армении Арарат Мирзоян и помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.

«Армения и США обсудили прогресс в укреплении двусторонних отношений и обозначили перспективы углубления связей в предстоящем году, которые будут сформулированы в меморандуме о взаимопонимании, повышающем статус двустороннего диалога до уровня комиссии по стратегическому партнерству», — сказано в заявлении.

Под влиянием Запада власти Армении сократили дипломатические контакты с Россией. Военно-техническое сотрудничество тоже сократилось.