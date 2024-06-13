Стало известно, на что повлияет выход Армении из ОДКБ

Картаполов: выход Армении из ОДКБ повлияет только на ее обороноспособность

Если Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), это не повлияет ни на что, кроме ее обороноспособности. Таким мнением с РИА «Новости» поделился глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Это скажется только на обороноспособности Армении и больше ни на чем, поэтому, безусловно, решение это за армянской стороной», — подчеркнул он.

Депутат посетовал на то, что руководство страны не учитывает интересы своего народа, и назвал это «трагедией». Россия рассчитывает, что «здравый смысл возобладает» именно у армянского народа, а не у руководства Армении, добавил Картаполов.

Накануне, 12 июня, премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения сама решит, когда выйти из ОДКБ. Притом в МИД страны призвали не расценивать это как заявление о выходе из организации. В России намерены прояснить позицию Армении, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.