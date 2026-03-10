Один в поле не «захисник». Как Иран обошел Украину в борьбе за внимание Трампа

Новый виток конфликта на Ближнем Востоке создал риски для Украины. США сосредоточились на борьбе с Ираном, задвинув переговоры с Россией на второй план, а ситуация на рынке систем ПВО оставила украинские запасы безнадежно опустевшими.

Как конфликт с Ираном повлияет на Украину Конфликт между США и Израилем против Ирана вызвал как риски, так и возможности, заявил британской газете The Guardian бывший министр обороны Украины Алексей Резников. С одной стороны, по его словам, возрастет мировой интерес к боевому опыту армии главы киевского режима Владимира Зеленского, с другой — возникнет дефицит беспилотников-перехватчиков на рынке средств противовоздушной обороны, так как более богатые страны захотят вооружиться.

Все интересуются беспилотниками-перехватчиками, но нам нужны именно эти перехватчики. <…> Путин улыбался в Кремле. Он может показать, что его доктрина «сила — это право» все-таки осуществима. Мир меняется. Алексей Резников Экс-министр обороны Украины

Резников лично успел почувствовать влияние ближневосточного конфликта на себе. Недавно он вернулся в Киев после нескольких дней, проведенных в Израиле из-за закрытого воздушного пространства. Испытанные на Украине системы ПВО заинтересовали Ближний Восток Украина, по прогнозу журналиста, автора книги автором книги «Долгое похмелье: Новая Россия Путина и призраки прошлого» Шона Уокера, может обзавестись новыми партнерами в сфере обороны. За последние дни Киев посетили несколько делегаций из стран Персидского залива, в том числе Иордании, Катара и ОАЭ, а Зеленский провел телефонные консультации с некоторыми лидерами.

Фото: Bernd Wüstneck/dpa / www.globallookpress.com

«Мы получили сигналы от партнеров на Ближнем Востоке. <…> Они ищут нашей экспертизы. Мы открыты для этого. Если приедут их представители, мы предоставим экспертную помощь. Тем более что есть запрос и от европейцев, и от Соединенных Штатов», — заявил президент Украины. Резников выразил надежду, что эти страны инвестируют деньги в украинское производство средств ПВО, Зеленский поддержал эту схему. Однако, по словам Уокера, желающих пока не нашлось. США отложили трехстороннюю встречу по Украине «В более широком смысле внимание Белого дома переключилось с процесса мирных переговоров между Украиной и Россией на другие вопросы», — заявил Уокер.

Прозвучали первые звоночки. Представители США в разговоре с агентством Associated Press анонсировали поставки систем противодействия беспилотникам, проверенных на Украине, на Ближний Восток. Использовавшихся для защиты американских баз зенитных ракетных комплексов Patriot и противоракетных THAAD, по их словам, оказалось недостаточно.

Фото: Дональд Трамп в ПРК THAAD. Chris Kleponis/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Вечером 9 марта Трамп позвонил Путину. Телефонный разговор длился около часа, обсуждалась ситуация в Иране и переговоры по Украине. Зеленский, в отличие от российского президента, в этот день поддерживал контакты лишь с американской переговорной группой, что тоже показательно. Он сообщил в соцсетях, что по инициативе США отложили запланированную в первой половине марта трехстороннюю встречу по Украине, и обвинил во всем Россию.

Мы видим, что россияне сейчас пытаются манипулировать ситуацией на Ближнем Востоке и в регионе Залива в пользу своей агрессии, а также превратить удары иранского режима по соседям и американским базам фактически во второй фронт российской конфликта против Украины и шире всего Запада. Владимир Зеленский Президент Украины

В развитие идеи Зеленского некоторые СМИ пытались столкнуть Россию с США, заявив, будто она готова поделиться с Ираном местоположением американских баз. Но Трамп лишь отмахнулся от домыслов, сочтя их несущественными. В Европе тоже заявили, что это бессмысленно — российские власти не станут рисковать сильной позицией на переговорах. Скачок цен на нефть На руку Путину, а значит, во вред киевскому режиму, сыграет расширение американо-израильских ударов по Ирану до полноценного затяжного конфликта. Дело в том, что оно приведет к еще большему росту мировых цен на нефть. Ситуация на рынке энергоносителей обсуждалась вечером 9 марта в Кремле. Путин заявил членам правительства, что глобальная логистика топливно-энергетического комплекса изменится в пользу более выгодных рынков, а российские поставщики всегда отличались надежностью.

Фото: Пресс-служба Кремля

«Изменение баланса спроса и предложения углеводородов, конечно, приведет к новой устойчивой ценовой реальности. Это неизбежно произойдет, поэтому российским энергетическим компаниям важно использовать текущий момент», — поручил президент. На этом фоне померкли возложенные Западом надежды на санкции. Уокер заявил, что высокие цены на нефть дадут импульс военной экономике России. Прогнозы на изменение целей в зоне СВО под давлением кризиса не сбудутся.