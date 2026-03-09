«Почувствует каждый». Рост цен на нефть ударит по Украине

Депутат Гончаренко: рост цен на нефть в мире плохо отразится на Украине

Рост цен на нефть на мировых рынках до 92,69 доллара за баррель — «очень плохая новость» для Украины, считает депутат Рады Алексей Гончаренко. В своем Telegram-канале он перечислил три причины.

«Первое — и что почувствует каждый — рост цен на бензин в определенной перспективе», — указал парламентарий.

Вторым пунктом он назвал то, что Россия может получить «мегаприбыль» от скачка цен на энергоресурсы.

Кроме того, по мнению Гончаренко, экономический кризис в Европе может спровоцировать сокращение помощи Украине или «расшатывание обществ европейских стран». Вкупе с дефицитом оружия из США это может повлечь за собой «серьезные проблемы», подытожил депутат.

Так он отреагировал на новость Financial Times о том, что международный маркер Brent на фоне конфликта на Ближнем Востоке вырос более чем на 30 долларов за баррель всего за пару месяцев.

С первых дней военной операции США в Иране политологи утверждают, что теперь Соединенные Штаты неминуемо сократят и так уменьшившуюся в последнее время поддержку Украины. Например, ракет-перехватчиков может не хватить и самим США.